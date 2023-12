Quarrata, grosso pino cade su una casa disabitata

Pistoia, 2 dicembre 2023 – Paura in via Nuova a Quarrata. A causa del forte vento di oggi un grosso pino è caduto su una casa fortunatamente disabitata.

Intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia per rimuovere l’albero tramite l’utilizzo di una autogru. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Non si segnalano persone coinvolte.