Quarrata in rosa: non solo l’8 marzo

Quarrata, 9 marzo 2025 – In occasione della Giornata internazionale della donna, Quarrata ha celebrato l’evento con la camminata ludico-motoria “Non solo l’8 marzo”, un’iniziativa aperta a tutti e dedicata in particolare ai cittadini della Città del Mobile. Giunta alla seconda edizione, la manifestazione è stata organizzata dal Comune in collaborazione con la Podistica Quarrata e ha visto la partecipazione di circa 200 persone, con una netta prevalenza femminile.

Per l’occasione, tutti i partecipanti hanno ricevuto e indossato un cappellino rosa, simbolo dell’iniziativa. Il tema di quest’anno ha posto l’attenzione sui diritti e le conquiste delle donne, con un focus speciale sulla maternità, intesa come diritto e valore sociale, e sulle opportunità educative per la fascia 0-6 anni nel territorio quarratino. All’evento sono intervenute Annamaria Turetti, docente e assessora alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità, Maria Vittoria Michelacci, avvocata ed esperta in materia, nonché assessora, Francesca Ferretti, coordinatrice pedagogica dei servizi per l’infanzia del Comune, e Diletta Berrino e Paola Guarducci, rispettivamente psicologa e pedagogista dello sportello di ascolto del Comune di Quarrata. Il percorso, curato e seguito dalla Podistica Quarrata, si è snodato lungo le principali vie del centro cittadino, con un passaggio finale a Villa La Magia prima del rientro. L’assistenza sanitaria è stata garantita dalla Croce Rossa di Quarrata, mentre la Polizia Municipale e i volontari della VAB hanno presidiato il tracciato per garantire la sicurezza dell’evento. La manifestazione ha preso il via alle ore 15 da Piazza della Vittoria, davanti al Palazzo Comunale, dove il sindaco Gabriele Romiti ha salutato i partecipanti, tutti accomunati dal colore rosa in un simbolico gesto di unità e consapevolezza.