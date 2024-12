Quarrata in festa, pari per AM Aglianese e Virtus Montale

Con qualche giorno di anticipo rispetto al 2024, si è chiuso il girone d’andata. E con la quindicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, per le formazioni di Pistoia e provincia è tempo di bilanci. Iniziando dal girone A di Prima categoria, dove sia il CQS Pistoia che il Chiazzano hanno chiuso con un pari per 1-1 rispettivamente in trasferta con l’Atletico Lucca ed in casa con il Porcari. Passando al girone D, fa festa il Quarrata: Di Biase e Campagna su rigore hanno il griffato il 2-0 esterno sullo Jolo nello scontro diretto che permette alla banda Diodato di avvicinarsi al secondo posto. L’AM Aglianese ha pareggiato fra le mura amiche con la Virtus Rifredi, mentre l’Atletico Casini Spedalino dovrà risollevarsi dopo la sconfitta per 1-0 nella tana della Gallianese.

Scendendo in Seconda Categoria, nel girone B, la tragedia causata dall’esplosione di una villetta a Molazzana ha portato al rinvio di Molazzana-Pescia in segno di lutto. Giovani Via Nova e Chiesina Uzzanese si sono spartiti la posta in palio (0-0) e lo stesso ha fatto il Borgo a Buggiano con il Valfreddana (1-1, gol di Giuliani).

E poi c’è il girone C, sempre più monopolizzato dal San Niccolò: Menichini, Venturi e Cecchi hanno griffato il 3-1 esterno sul Pistoia Nord (con Lopes autore del gol della bandiera) che permette agli aglianesi di continuare a veleggiare a pieno ritmo verso una fuga che sembra inarrestabile. Anche perché il Montalbano Cecina ha fermato grazie a Marzico e Bonfanti (per il 2-0 finale) la Virtus Montale che resta seconda, ma che ha adesso otto punti di ritardo dalla vetta.

Stanno tornando però a far capolino ai piani alti anche Montagna Pistoiese e Cintolese, dopo aver vinto per 1-0 in trasferta rispettivamente contro l’Olimpia Quarrata e la Pietà. Dovrà infine rialzarsi il Bugiani Pool 84, caduto ad Oste di Montemurlo contro il Montemurlo Jolly: Ciuti non è bastato, i montemurlesi hanno fatto valere il fattore-campo imponendosi 2-1.

Giovanni Fiorentino