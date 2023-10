Quarrata I vincitori del premio di poesia

Al termine della complessa valutazione delle opere, la giuria della quarantaduesima edizione del Concorso Internazionale di Poesia Città di Quarrata ha proclamato i vincitori che saranno premiati nel corso della cerimonia di stamani. A far parte della squadrea dei giurati esperti del mondo accademico e professionisti: il presidente Piero Santini (Università di Firenze), Paola Lomi, Carla Beatrice Lomi (Lion’s Club Quarrata, Agliana, Pianura Pistoiese; Walter Melani; Franco Benesperi (Banca Alta Toscana - Quarrata), con la presenza di Biagio Falcini, segretario del Premio e Leo Terziani (presidente della Proloco Quarrata). Dall’attenta e imparziale selezione è risultato vincitore Giovanni Caso di Roccapiemonte (Salerno), con la lirica "Qui, dove svetta il borgo" che riceverà un premio di 700 euro offerti dal Comitato Organizzatore, un dono della Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Quarrata, una targa in argento più 200 euro offerti dal Lions Club Quarrata-Agliana-Pianura Pistoiese e una confezione di prodotti tipici locali. Seconda classificata è Monia Casadei di Cesena, con "Siamo di passi e di silenzi da indossare", seguita al terzo posto da Matteo Aldo Maria Rossi di Genova che ha inviato la poesia " Il Vangelo della Notte -Salmo nr. 3".

Per tutti i premiati fino al quinto classificato ci sarà un riconoscimento in denaro e un dono di prodotti tipici locali. Tra i primi quindici della graduatoria si sono distinti ex aequo anche la pistoiese Serena Manfrida, autrice di "Discronia" e il quarratino Leonardo Rindi con "Il rumore delle lacrime pure".

Al termine dei lavori della Giuria, il Comitato Organizzatore ha deciso di assegnare, per la sezione Montalbano, il premio al poeta Massimiliano Contu di Quarrata autore di "L’ultimo miracolo". Mentre per la sezione Estero, è stata premiata Teresa Pace, che da Malta ha partecipato con il testo poetico "Brindisi". Alla cerimonia di premiazione che si svolgerà questa mattina, alle 10 a Villa La Magia, è prevista anche la presenza del vescovo Fausto Tardelli.

Durante la manifestazione, presentata da Roberta Catarzi, le liriche dei premiati saranno declamate dall’attrice pistoiese Monica Menchi e dall’attore Alessandro Rapezzi di Quarrata. Si esibirà la Filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata con il suo gruppo giovanile.

Hanno contribuito alla realizzazione del Concorso Mutua Alta Toscana Quarrata; Lion’s Club Quarrata e Agliana; Circolo Umberto I di Quarrata (per sezione Estero); Associazione Culturale Sbarra Quarrata; Fidapa Pistoia, Associazioni di Categoria, alcune aziende quarratine e con un dono di rappresentanza la Prefettura Pistoia. Il concorso Internazionale di Poesia Città di Quarrata gode del Patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Quarrata.

Daniela Gori