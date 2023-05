Quaranta storie di donne, un’ode alla natura

Racconti che parlano di profumi, colori, atmosfere e che tutti insieme evocano natura, nella sua elementare bellezza che è potenza e vita che ci circonda. È l’affresco offerto dal libro "Dialogare con la natura lungo i sentieri della parola. Corrispondenze a più voci e a più sguardi" a cura di Rita Gualtierotti e Silvana Agostini, ciascuna in due distinte vesti, ultima pubblicazione della Banca del Tempo di Pistoia che, dopo l’ultimo "In viaggio insieme a noi nei luoghi dei ricordi vicini e lontani" (che peraltro si è aggiudicato il secondo premio al concorso letterario promosso dalla Libera Università dell’autobiografia di Anghiari), sceglie stavolta la natura quale protagonista del viaggio. Sarà questo libro al centro della presentazione-evento di domani alle 16 nella Sala Maggiore di Palazzo Comunale. Quaranta racconti per quaranta donne che con passione conducono il lettore fra monti, boschi, mare, campagne, giardini, orti, pietre in un viaggio che ci fa sentire quasi ‘a bordo’, passeggeri e presenti.

"La lavorazione del libro è stata non banale, certamente impegnativa ma di grande stimolo e soddisfazione – spiega Silvana Agostini, editor -. L’itinerario questa volta abbraccia molti aspetti della natura, il bosco, i giardini, arrivando ai cosiddetti ‘doni della natura’, l’orto, gli animali configurati come in una specie di Arca di Noè. A questi abbiamo intrecciato versi antichi di poeti famosi ma anche pitture che evocano ambienti e che ci ricordano quanto la natura sia un elemento imprescindibile, sempre presente nelle narrazioni. Questo libro parte da noi, dalle persone, e parla di emozioni, sentimenti suscitati dal vivere nella natura". Il volume affronta in 190 pagine la parte bella, romantica (ma non troppo) e il gusto del toccare la natura e viverci a stretto contatto. "Il volume è realizzato con la collaborazione di Rita Gualtierotti – prosegue Silvana – con la quale già ho lavorato per gli altri libri della Banca del Tempo. Suo il compito di curare la raccolta dei testi, di guidare le donne nella loro scrittura e infine mio lo scopo di rendere questi testi una raccolta omogenea. Dunque un lavoro a tutti gli effetti di tipo corale, com’è nella cifra dell’associazione che rappresentiamo. Al termine di questo viaggio ci accorgeremo davvero che la natura fa bene, perché il tempo speso assieme a lei ci può salvare anche dalla frenesia di un mondo, quello odierno, altamente virtuale che, sì, ci catapulta nella spettacolarità di tutti i luoghi, ma, non certo dentro i luoghi". Alla presentazione interverranno la presidente della Banca del Tempo di Pistoia Daniela Karewicz, le due autrici Rita Gualtierotti e Silvana Agostini, Anna Maria Celesti, vice sindaco, il direttore dell’Ecomuseo della Montagna pistoiese Lorenzo Vagaggini, Francesco Mati e l’ingegnere Marco Bresci. Quella di domani sarà una presentazione-performance arricchita da letture a più voci dai racconti delle donne della Banca del Tempo, intervallate dalle musiche di Ferruccio Scorcelletti e dalle danze di Paolo e Sandra.

linda meoni