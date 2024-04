Quaranta candeline sulla torta di Gregorio mentre Dina festeggia la bellezza di 102 anni

"Oggi, domenica 7 Aprile 2024 Gregorio Vettori ha raggiunto i famosi “anta”. Orgogliosi di te, di come sei stato, di come sei, di come sarai. La moglie, la figlia, il babbo e la mamma ti augurano un fantastico quarantesimo compleanno e che la vita ti sorrida sempre". Tanti auguri anche dal nostro giornale.

Un altro compleanno

Messaggio da una nostra lettrice: "Ti Amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato e tutto ciò che devi ancora essere. Buon Compleanno Amore mio. Tua Pezzettina Buon compleanno".

La supernonna Dina

"Tanti auguri e un immenso ‘grazie’ alla supernonna Dina Cappellini di Agliana, che il 2 aprile ha festeggiato il compleanno, tagliando il bellissimo traguardo di 102 anni. Per lei non solo un sincero augurio, ma anche tanta gratitudine da parte dei suoi cari, che le dedicano questo pensiero: “Grazie per la tua presenza gioiosa e rassicurante“.