Quando studiare diventa un lusso. Costi alle stelle per libri e materiale

PISTOIA

Lo chiamano "back to school" perché c’è chi pensa che i termini inglesi siano più d’impatto, ma non è altro che il ritorno a scuola. E il rientro in classe per le famiglie pistoiesi comporta una mano pesante al portafoglio, se poi i figli a scuola sono più di uno allora c’è da considerare l’intero stipendio medio da destinare a libri e materiale scolastico. Tutto dipende, naturalmente, dall’ordine di scuola e dalla classe ma senza dubbio l’investimento più importante sarà per chi avrà uno o più figli alla scuola secondaria di secondo grado dove per acquistare ex novo i libri servono in media 400 euro.

Partendo dal fondo, alla scuola dell’infanzia ci sono diverse spese da considerare. Per gli asili che chiedono il grembiulino si parte da quello, c’è poi tutto il kit per la permanenza in struttura: va previsto un sacchettino con un cambio, la borraccia, una coperta per la pausa sonno, un bavaglio ma soprattutto tutte le etichette con il nome dell’alunno ben chiaro da apporre al singolo materiale necessario. Non ci saranno da acquistare libri o quaderni, ma sicuramente ogni alunno dovrà avere con sé contenitori ad anelli dove raccogliere il materiale che sarà realizzato a scuola. Ipotizzando un spesa media si arriva sicuramente intorno ai cento euro.

Per la scuola primaria, ovviamente, i costi per il rientro in classe aumentano. Se è vero che i libri sono garantiti e gratuiti non è così per tutto il resto a partire dallo zaino, i quaderni, il diario e l’astuccio rifornito di tutto. Guardando i prezzi dei principali negozi del territorio si può arrivare a spendere per tutto il kit completo 300 euro a bambino.

Per una famiglia con più figli alla scuola primaria è ipotizzabile che si arrivi anche al doppio o triplo di quella stessa cifra. Le note dolenti sono però per le scuole medie e superiori dove soprattutto per gli alunni che si apprestano ad affrontare il primo anno è il capitolo libri ad essere la voce più pensate nel bilancio di una famiglia.

Che siano nuovi o usati per le medie si può arrivare a spendere fino a 300 euro, si raggiunge il doppio di questa cifra, quindi 600 euro per le scuole superiori dove oltre ai libri, soprattutto per i licei, sono necessari anche specifici vocabolari che arrivano a costare 100 euro. Insomma un vero e proprio salasso per chi ha più figli che percorrono la scuola dell’obbligo e che devono mettere in conto ulteriori spese anche durante l’anno scolastico perché soprattutto per la secondaria di primo e secondo grado le richieste dei docenti di specifiche discipline arriveranno a lezioni avviate, quando il portafoglio dei genitori sarà stato già svuotato per garantire ai propri figli tutto il necessario per affrontare il nuovo anno scolastico.

Michela Monti