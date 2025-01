Quando conta. Forrest c’è sempre. Kemp è favoloso

CHRISTON 8,5 Mvp della partita per distacco. Gioca una gara praticamente perfetta sia in regia (6 assist) e sia in attacco (29 punti).

FORREST 7,5 Quando conta lui c’è sempre. Il folletto di Pompano Beach quando si decide la partita risponde presente con una tripla, un’entrata a canestro o un assist (7 totali).

ROWAN 7,5 Preciso nel tiro da 2 punti (8/10) prezioso al rimbalzo (7).

KEMP 8 Chiude con una doppia-doppia da 14 punti e 13 rimbalzi. Un giocatore fondamentale per Pistoia.

COOKE 6,5 Tanto lavoro sporco che porta sostanza alla squadra ma anche tanta esperienza nei momenti che contano.

DELLA ROSA 7 Lucido in cabina di regia, determinante in difesa, suona la carica ed i compagni lo seguono. Pazza due triple che valgono oro.

SILINS 6,5 Non ha un inizio brillante poi quando nel terzo quarto la squadra cambia volto anche lui mette in mostra le sue qualità soprattutto in attacco.

OKORN-DELLA ROSA 8 Ribalta la squadra negli spogliato, po si prende due tecnici nel momento cruciale della partita che gli valgono l’espulsione, ma sono un botta di adrenalina per i giocatori che ne attingono a piene mani. Poi spazio a Tommaso che guida la squadra nel momento in cui si decide la partita e la conduce alla vittoria.

