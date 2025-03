Punto digitale facile, un servizio apprezzato

Dallo scorso luglio, al Punto Digitale Facile attivato nell’Urp di piazza Risorgimento sono state effettuate circa 1400 facilitazioni. A tanto ammonta il totale degli utenti che hanno usufruito del servizio promosso dalla Regione Toscana attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’attivazione della carta d’identità elettronica, dello Spid o per avere informazioni più approfondite sui servizi online della pubblica amministrazione. Sono i dati emersi ieri in Comune, a margine dell’incontro con la cittadinanza per diffondere la conoscenza e le competenze rispetto all’utilizzo dei servizi digitali e dei dispositivi elettronici.

"Anche a Quarrata il digitale è facile" il titolo dell’evento organizzato dalla Regione al quale erano presenti il sindaco Gabriele Romiti, l’assessore alla formazione professionale Tommaso Scarnato, il capo segreteria dell’assessorato regionale all’innovazione Riccardo Trallori e il segretario generale Fnp Cisl Viviano Bigazzi. E’ lo sportello che era stato inaugurato la scorsa estate negli uffici di piazza Risorgimento al numero 40 e che propone, attraverso un addetto allo sportello, detto "facilitatore", formazione personalizzata per accompagnare il cittadino o la cittadina nell’utilizzo dei servizi on line del Comune di Quarrata, della pubblica amministrazione in generale (Regione Toscana, Inps), di internet e delle varie tecnologie e dei servizi digitali. Ma lo sportello eroga anche corsi utili a supportare i cittadini nella risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti del web, inclusa l’eventuale partecipazione a bandi o richieste di contributi.

Un servizio che si rivolge di norma ai residenti meno "tecnologici", ma non solo: a fine 2024, si erano rivolti al Pdf di piazza Risorgimento 426 cittadini di età superiore a 55 anni, 685 utenti di età compresa fra i 30 ed i 54 anni e 149 residenti "under 30". L’attivazione dello Spid e della carta d’identità elettronica sono stati i servizi più richiesti, accanto all’assistenza per la rendicontazione legata all’ottenimento del contributo per danni relativi all’alluvione del 2023.

"Numeri che testimoniano come si tratti di un servizio trasversale – hanno commentato Romiti e Scarnato – apprezzato dalle varie fasce della popolazione". Il Punto Digitale Facile di Quarrata è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, anche prenotando al numero 0573.771222.

Giovanni Fiorentino