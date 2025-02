Pulizia di cunette e caditoie per scongiurare il rischio di dissesti

Proseguono gli interventi di manutenzione sulle strade comunali con la pulizia di cunette e caditoie stradali per migliorare la regimazione delle acque piovane. I lavori, eseguiti dalla squadra degli operai del Comune, rientrano in un programma di manutenzione che interessa i tratti individuati dall’ufficio tecnico. A oggi, le operazioni hanno già riguardato numerosi chilometri di viabilità, tra cui l’intera strada Piteglio-Val di Forfora, la strada di Case Alte a Maresca e la strada Poggiolino-Gavinana. Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane, coinvolgendo ulteriori tratti di strade comunali in cui si rendano necessari lavori di regimazione idraulica. Ne dà notizia il vicesindaco Giacomo Buonomini: "La manutenzione dei sistemi di gestione delle acque piovane è un aspetto fondamentale per la sicurezza delle nostre infrastrutture e per la tutela del territorio. Dai dati del pluviometro dell’Oppio emerge che, negli ultimi quindici anni, gli eventi piovosi estremi sono raddoppiati e ci troviamo infatti situazioni critiche o di emergenza almeno due volte ogni anno. Per questo, come Comune, stiamo agendo sulle strade di competenza comunale, adottando misure preventive e intervenendo dove necessario e dove possibile per ridurre il rischio di dissesto e garantire maggiore sicurezza alla viabilità e ai cittadini".

Anche la Provincia di Pistoia informa che sulla Sp 34 Val di Forfora, tra le frazioni di Crespole e Lanciole, sarà installato a stretto giro un nuovo guardrail che sancirà, ottenuto il certificato, il termine dei lavori e, conseguentemente, la completa riapertura al transito della strada. Mentre nella frazione di Calamecca, lungo la Sp 38 Femminamorta-Calamecca, nel Comune di San Marcello Piteglio, dopo la frana dei giorni scorsi, è stato realizzato un piccolo restringimento della carreggiata che ha permesso la riapertura al traffico leggero.

A.N.