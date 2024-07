Pugliese e Frosini al CQS

Fra poco più di un mese, sarà tempo di tornare a tutti gli effetti in campo per l’inizio della Coppa Italia (per le formazioni di Promozione ed Eccellenza) o per la Coppa Toscana (per Prima e Seconda categoria). In ogni caso però, resta ancora il mercato la priorità dei club dilettantistici di Pistoia e provincia. Partendo ad esempio dalla Promozione, con il Casalguidi ben più che a metà dell’opera. Mentre definiva l’organico della prima squadra, la dirigenza ha composto anche lo staff tecnico delle giovanile: ad allenare i Giovanissimi A saranno Orazio Mascali ed Andrea Agostini, mentre Antonio Colino e Danny Querci (con quest’ultimo che giocherà comunque fra i senior). Novità anche in casa Monsummano, con Andrea Bonciolini nuovo portiere.

Scendendo in Prima categoria, gli ex Amici Miei Jacopo Pugliese e Manuel Frosini si sono uniti al CQS Pistoia, al pari di Samuele Tredici (ex Porcari). La nuova Virtus Montale, che dopo aver sfiorato i playoff di Seconda categoria riparte con un nuovo progetto tecnico, verrà presentata dopodomani al Perugi. L’ultimo acquisto in ordine cronologico è rappresentato dal centrocampista Mattia Paperetti, ormai ex-colonna dell’Atletico Casini Spedalino. Nella medesima categoria, il Pistoia Nord ha piazzato un colpo per la panchina di una delle formazioni delle giovanili: Cristiano Michelotti è il nuovo mister della formazione degli Allievi 2009.

Si avvicina ai nastri di partenza anche il Chiesina Uzzanese, tornato in Seconda dopo un anno di purgatorio in Terza. Le ultime recenti notizie riguardano le conferme dei calciatori Lorenzo Pinto e Salvatore Formato, arrivate a seguito dell’annuncio dei nuovi innesti Tommaso Tafi, Riccardo Frediani e Roberto Mariotti. Il Chiesina ha allestito una squadra di buona qualità che, dopo la vittoria del campionato di Terza, ha come obiettivo quello di vivere un’annata di livello anche nella categoria superiore.

Ci sono infine due giocatori della Piana che ripartiranno dalla Serie D da protagonisti, sognando la Serie C: l’aglianese Damiano Rinaldini, che solo poche stagioni fa giocava fra i professionisti con la casacca della Pianese, si è trasferito nel Lazio per diventare un nuovo giocatore del Cynthialbalonga. E il montalese Simone Perugi, figlio dell’indimenticato Paolo, dopo le annate all’Aglianese rimarrà comunque in D, in quanto ha firmato con il Prato.

Giovanni Fiorentino