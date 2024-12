Protocollo d'intesa a Pistoia: sicurezza potenziata con video-allarme antirapina

Il prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina, ha firmato ieri insieme al presidente provinciale di Confesercenti, Pierluigi Lorenzini e alla vicepresidente di Confcommercio, Donatella Moica, il "Protocollo d’intesa per la legalità e la sicurezza in materia di video-allarme antirapina". La firma del documento è avvenuta alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell’ordine. Il protocollo si pone l’obiettivo di potenziare i livelli di protezione e sicurezza nei confronti degli esercizi commerciali e le imprese, attraverso l’installazione di avanzati sistemi di video-allarme collegati con le sale operative delle forze di polizia che, in caso di necessità, potranno ricevere segnalazioni e immagini in tempo reale.

"Il protocollo – ha spiegato a margine della firma il prefetto Messina – ha l’obiettivo di rispondere con strumenti concreti, oltre alla usuale attenzione che comunque viene sempre dedicata a questi temi, alla domanda di sicurezza, soprattutto nel settore del commercio e delle imprese. Le telecamere che gli imprenditori e i commercianti potranno e vorranno installare nei loro esercizi avranno un collegamento diretto con le sale operative delle forze di polizia, con le quali si instaurerà una diretta collaborazione. La novità contenuta nel protocollo, rispetto a quanto era già stato sottoscritto in precedenza anche in questa Prefettura, è che adesso è prevista l’istituzione di una cabina di regia – ha aggiunto – che, sotto il coordinamento della Prefettura, verificherà e valuterà gli esiti dell’applicazione del protocollo stesso".

"È un’esigenza molto sentita – ha affermato il presidente di Confesercenti, Pierluigi Lorenzini -, perché in alcune zone della provincia ci sono delle situazioni, che al momento sono sotto controllo, però sono sempre pronte a esplodere. Quindi credo che sia importante il messaggio che questo protocollo vuole dare – ha sottolineato –, ossia che le istituzioni sono vicine alle attività commerciali, così come le associazioni di categoria e tutta la cittadinanza".

Per Donatella Moica, vicepresidente di Confcommercio Pistoia e Prato, "Non c’è al momento una stima di quanti commercianti usufruiranno di questa opportunità, ma penso che saranno in tanti, anche proprio per la collaborazione che si viene a mettere in atto con le forze dell’ordine e che risulta anche a livello sociologico molto importante". "Sicuramente – ha aggiunto Moica –, le telecamere danno quella sicurezza che è necessaria per poter vivere serenamente la propria impresa, per poter servire i propri clienti e per poter far sentire anche le strade sicure. I commercianti hanno un’attività aperta al pubblico – ha concluso –, quindi dal momento che accolgono tutti, devono avere la sicurezza che la persona che entra con cattive intenzioni possa essere vista e che ci possa essere, se necessario, un intervento immediato da parte delle forze di polizia".

Patrizio Ceccarelli