Protezione civile. Esercitazione a Pontepetri

Anche se il mondo sembrerà in preda a un disastro, i cittadini della Montagna non avranno motivo di preoccuparsi perché si tratta dell’annuale esercitazione dei volontari della Protezione Civile delle Pubbliche Assistenze, quindi di una emergenza simulata e fortunatamente, non reale. Sabato 7 e domenica 8 settembre si svolgerà l’esercitazione di Protezione Civile della zona Pistoiese presso il parco e il campo sportivo antistante l’ecomuseo a Pontepetri. Il campo sarà attivo dalle 8:30 di sabato fino al pomeriggio di domenica, senza interruzioni. Quest’anno l’esercitazione vedrà impegnato anche il settore sanitario. Per questo motivo saranno utilizzate due ambulanze, due pulmini e due mezzi attrezzati". L’organizzazione dell’evento è stata curata dal nucleo di Protezione Civile della Pubblica Assistenza di Maresca, guidato da Roberto Filoni, mentre quella di Bardalone, Campo Tizzoro e Pontepetri, che non hanno volontari di protezione civile, parteciperà alla gestione della logistica, coinvolte nell’evento sono tutte le Pubbliche Assistenze della Zona pistoiese, quindi Montagna, Piana e Valdinievole, anche se non tutte le Associazioni potranno partecipare in concreto. Il sabato vedrà i volontari impegnati nel montaggio del campo, l’utilizzo delle attrezzature della Zona Pistoiese, l’evacuazione ed il soccorso della popolazione da alcune aree di attesa previste nel piano di emergenza del Comune di San Marcello Piteglio. La domenica i volontari saranno impegnati nella ricerca dispersi e il loro soccorso. Le attività che saranno svolte riguarderanno tutti o quasi i compiti da svolgersi in una calamità vera.

Andrea Nannini