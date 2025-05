Promuovere salute. Il benessere psicofisico nelle foto dei ragazzi. Ecco tutti i vincitori

PISTOIA

C’è chi ha fotografato un panorama, chi il mare, gli animali o l’attività sportiva. Nell’atrio del palazzo comunale è stata inaugurata una vera e propria galleria fotografica con gli scatti degli studenti pistoiesi coinvolti nel progetto "Il mio benessere è…", promosso dalla Rete provinciale "Scuole che promuovono la Salute", con capofila l’Einaudi, in collaborazione con l’Ufficio XI dell’Usr Toscana, Coldiretti Donne Pistoia, il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi, Mutua Alta Toscana e l’Asl Toscana Centro. Per il Comune era presente l’assessora alla Pubblica Istruzione Benedetta Menichelli. "Obiettivo della Rete" spiega la coordinatrice del progetto per la Rete Sps Francesca Gori "è rafforzare la collaborazione fra Asl, stakeholders e vari enti per promuovere il benessere dei più giovani. Questo concorso è stato un bellissimo spazio di riflessione".

"Del benessere, sia fisico che psicologico, fa parte anche il cibo, e vedere così tanti ragazzi coinvolti in questo progetto ci rende molto felici. Diffondere fra i più giovani la consapevolezza che il benessere può passare anche dalle piccole scelte quotidiane è importantissimo" ha aggiunto Michela Nieri, responsabile Donne Coldiretti Toscana. Anche le scuole giocano un ruolo fondamentale, come spiega il peer educator dell’Asl Tc Fabiano Burchi: "Trattare il tema del benessere a scuola è importantissimo: solitamente i ragazzi tendono ad associarlo ad una sola cosa. Ma man mano che approfondiamo sviluppano un pensiero più ampio che arriva ad includere moltissimi fattori. Un elemento sul quale lavoriamo attivamente è la dimensione digitale, che secondo noi non può e non deve essere annullata, ma è fondamentale che i ragazzi imparino a vivere la ‘realtà digitale’ correttamente e consapevolmente, per questo ci impegniamo molto per insegnare loro a fare un buon uso dei telefoni".

Fra le circa settanta fotografie scattate dagli studenti dei sette istituti provinciali coinvolti, ne sono state premiate cinque che hanno saputo racchiudere nell’immagine lo spirito del progetto: "Ma tutti i ragazzi sono stati straordinari. Ho letto molte descrizioni che mi hanno quasi commossa, pe+rché non è facile riuscire a esprimere qualcosa di così intimo e personale come il concetto di benessere" ha detto durante la cerimonia Claudia Ciocchetti, dirigente dell’Einaudi. Prima classificata è stata la fotografia scattata dalla studentessa del Pacini Margerita Bartolini che la ritrae di scorcio mentre corre. Secondi classificati la IV C del Forti di Monsummano, poi la studentessa Angelica Sbrizzi della 3B dell’Einaudi, quarto Leonardo Pagni della IV A del "Marchi-Forti", quinta Yang YuTong Caterina del "Capitini di Agliana".

Corrado Ciampi