Promozioni sugli skipass. Il Consorzio a ’I Gigli’

Il Consorzio Turistico Apm sarà presente, insieme al Consorzio Abetone Multipass, con uno spazio espositivo al Centro Commerciale "I Gigli" di Campi Bisenzio, in occasione dei giorni del Black Friday, in programma da domani al 1° dicembre. I due Consorzi saranno attivi inoltre anche in alcuni punti vendita del gruppo Nencini Sport (Calenzano, Montecatini, Livorno), in compartecipazione con Toscana Promozione Turistica. In tutti gli spazi dedicati verranno fornite informazioni su offerte e promozioni relative a skipass, alloggi, noleggi attrezzature, lezioni di sci e degustazioni riservate a coloro che ritireranno i voucher consegnati. Sarà possibile acquistare direttamente presso gli spazi dedicati, oppure online: i biglietti skipass sono giornalieri, settimanali, stagionali o carnet scontati, oltre ad offerte primaverili su pernottamenti e servizi turistici validi a partire dall’otto dicembre al 30 giugno 2025.