Proiezione di un film a Serravalle e un convegno a San Marcello

Non solo a Pistoia: sono tanti gli eventi per il Giorno del Ricordo anche nel resto della provincia. Il 10 febbraio si conserva e rinnova la memoria dei massacri delle Foibe e dell’Esodo giuliano dalmata. E proprio in questo senso l’assessorato alla cultura del Comune di Serravalle Pistoiese organizza, lunedì 12 febbraio alle 17 alla biblioteca Eden di Casalguidi, la proiezione di un film ambientato sullo sfondo di quest’immane tragedia che colpì i nostri connazionali residenti sul confine orientale. A descrivere l’iniziativa e il quadro storico della vicenda è l’assessore alla cultura Ilaria Gargini: "A seguito dell’armistizio dell’8 settembre del 1943, le popolazioni istriane, dalmate, giuliane e fiumane vennero prese di mira. Molte furono le vittime. Il 10 febbraio è quindi il Giorno del Ricordo. La memoria collettiva è infatti necessaria per conoscere e per non dimenticare. Alla biblioteca di Casalguidi potremo assistere insieme a un film molto interessante su una parte della nostra storia troppo a lungo nascosta e ignorata". Per informazioni su quest’evento, è possibile contattare la biblioteca Eden di Casalguidi chiamando lo 0573 917414 oppure scrivendo a [email protected]

Domani si celebra il Giorno del Ricordo anche a San Marcello Piteglio, con un evento intitolato "Nazionalismi, guerra, foibe. La complessa vicenda del confine orientale tra il primo e il secondo conflitto mondiale", a cura di Emilio Bartolini (Istituto storico della Resistenza). L’appuntamento è alla biblioteca di San Marcello alle 16.30. Il 16 febbraio infine si terrà un nuovo appuntamento di Scenari del XX Secolo: "La questione del confine italo-jugoslavo durante la Seconda guerra mondiale e nei primi mesi dopo la liberazione", con l’intervento di Nevenka Troha (Inštitut za novejšo zgodovino – Ljubljana). Coordina Francesco Cutolo (Istituto storico della Resistenza). Appuntamento dalle 10 alle 12 alla sala Soci Coop.