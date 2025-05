Il progetto di solidarietà di Aci. Individuate quattro associazioni: “Fondamentale aiutare gli altri”

Pistoia, 30 maggio 2025 – Sono quattro le associazioni della provincia che l’Automobile Club di Pistoia ha individuato, per il 2025, all’interno del proprio consolidato progetto di solidarietà che va avanti oramai da un decennio. Dopo la raccolta delle proposte, che si è chiusa lo scorso 10 aprile, nella sede di via Ricciardetto si è proceduto a rendere note le quattro entità che usufruiranno di fondi nel corso dell’anno per portare avanti progetti legati al terzo settore grazie al sostegno di Aci.

“Siamo partiti nel 2013 col vecchio direttore Amoroso – afferma il presidente di Aci Pistoia, Antonio Breschi – ed è un progetto nel quale crediamo fortemente: utilizziamo sempre, di comune accordo con l’assemblea dei soci, un criterio di rotazione nell’erogazione dei contributi anche se, non sempre, è così facile vista la complessità dell’assistenza sul territorio. Dal nostro punto di vista è, indubbiamente, un bel segnale perché siamo accanto a realtà che nascono dal basso, spesso e volentieri per sopperire altre mancanze di chi dovrebbe garantire tutto questo”.

Fra le quattro associazioni selezionate per il 2025 c’è “Il Sole Adp” che si occupa dell’assistenza e dell’integrazione delle persone affetta da sindrome di down: con questi fondi si garantirà un luogo stabile per far sì che i ragazzi possano esprimersi attraverso l’arte. Un’altra realtà è quella dell’A.I.S.M sezione di Pistoia, presente da trent’anni, e che vuole porre l’attenzione sul ruolo dei caregiver attraverso un supporto psicologico fondamentale per dare risposte a queste persone, che sono tantissime, che si prendono cura di coloro che sono affetti da sclerosi multipla.

La terza associazione è Castanea Aps che andrà ad acquistare del materiale propedeutico per creare esperienze nella natura per persone svantaggiate e vulnerabili: nello specifico, si tratta di un vero e proprio orienteering nei boschi e che andrà a connettere anche il mondo delle scuole. Il quarto progetto, invece, è per “To Groove Aps”, da 11 anni presente sul territorio, che con il sostegno di Aci riuscirà a realizzare il concerto di Natale 2025 col “Coro Mani Bianche” ovvero la presenza, all’interno dello stesso gruppo, di persone con e senza disabilità che poi traducono i testi nel linguaggio dei segni. Contributi importanti erano stati dati anche negli anni passati per progetti di spessore legati all’inclusività dei diversamente abili, così come per persone autistiche oppure per associazioni di pubblica assistenza.

“Per noi è abbastanza facile reperire i fondi dell’iniziativa rinunciando ad una parte della quota degli omaggi sociali per i soci – conclude il direttore di Aci Pistoia, Giorgio Bartolini – ma è fondamentale essere sensibili verso l’associazionismo e noi vogliamo essere presenti”.