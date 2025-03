Professioniste nella sanità e non solo. Universo femminile, valori e diritti

Un pomeriggio dedicato al ruolo della donna nel mondo della sanità, alla vigilia della Giornata internazionale che mette in evidenza i valori e i diritti dell’universo femminile. Il titolo è "Professioniste della sanità e non solo…" con inizio oggi alle ore 14.30 nell’atrio al piano terra dell’ospedale San Jacopo. Promosso dalla direzione sanitaria, sotto l’egida della dottoressa Lucilla Di Renzo, e da quella infermieristica guidata dal dottor Fabio Pronti, con la collaborazione delle associazioni di volontariato del Punto Unico, l’iniziativa è stata pensata e organizzata per dare valore alle professioniste del presidio anche al di fuori della loro attività lavorativa.

"Con la partecipazione diretta e le esibizioni del personale femminile del ruolo amministrativo, medico, infermieristico, tecnico – scrive l’Asl Toscana Centro in una nota ufficiale – molte professioniste del San Jacopo si sono messe a disposizione in occasione della Festa della Donna per mostrare e raccontare le loro passioni e gli interessi che coltivano una volta uscite dal lavoro: dalla pittura alla scrittura, dal canto alla recitazione, dalla fotografia alla musica e al cabaret e tanto altro ancora".

L’evento prevede lo svolgimento di attività di benessere psico-fisico, canzoni, letture, monologhi, espressioni teatrali, presentazione di libri, esposizioni artistiche, filmati, mostre di quadri, fotografie e comicità. Inoltre, durante tutta la durata dell’evento sarà anche attivo l’info point "Spazio Salute di Genere" , sempre all’ingresso dell’Ospedale, per conoscere i servizi dedicati alla salute delle donne.

S.M.