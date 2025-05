Produzione industriale. Numeri in forte calo nei primi mesi dell’anno. Allarme settore mobile

Nei primi tre mesi dell’economia pistoiese in questo 2025 c’è una sola parola che incute terrore e preoccupa, soprattutto in ottica futura: dazi. Dopo un 2024 che si era chiuso sostanzialmente con segnali di stagnazione, le prime risposte del nuovo anno sono state all’insegna della riduzione dell’inflazione ma, poi, è arrivata la questione americana a tenere banco. Di questo, e molto altro, ha parlato Confindustria Toscana Nord nella consueta panoramica dell’economia pistoiese nel primo trimestre di questo 2025. Nell’area di riferimento dell’associazione, quindi con dentro anche Lucca e Prato, si è registrata una flessione del -1,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sicuramente un dato positivo rispetto alla media nazionale (-4%) e che registra un +1,4% sull’ultimo trimestre 2024.

Il problema è che il calo per Pistoia è del -3,4% sul primo trimestre di dodici mesi fa che, quindi, rientra nella media nazionale ma è il peggiore di tutta l’area, segno di quanto ancora una volta questa zona di area metropolitana stia risentendo sempre di più la contrazione del mercato. "In questo quadro – afferma il presidente di Confindustria Toscana Nord, Daniele Matteini (nell foto) – chimica, plastica, lavorazione dei non metalliferi presentano di nuovo una leggera flessione tendenziale (-3,6%), ma in attenuazione dopo un anno di discesa. In sostanziale pareggio la metalmeccanica (-0,5%), con ordini, soprattutto interni, in forte oscillazione nella fine dell’anno precedente e che appaiono adesso in recupero. I dati di questo settore produttivo, peraltro, sono spesso legati a cicli di produzione pluriennali e quindi soggetti a forti oscillazioni. Accelera la trasformazione alimentare (+4,8%), mentre è stabile (-0,5%) la carta". In queste settimane, poi, si parla con costante preoccupazione del settore della moda e di tutta la sua filiera, che ha una fetta importante della propria produttività all’interno della provincia di Pistoia che, invece, sta dando segnali di ripartenza: luce in fondo al tunnel che, invece, non si vede per il comparto del mobile.

"La frenata nei mobilifici (-7,4%) è dovuta in larga parte al peggioramento degli ordini interni – aggiunge Daniele Matteini – mentre la moda merita un discorso a parte: nelle calzature, anche se il consuntivo dei livelli produttivi mostra un segno negativo (-11,1%), la flessione è molto inferiore rispetto a quanto visto nel corso del 2024 e, soprattutto, la crescita è importante (oltre +10%) rispetto al trimestre precedente. Sostanzialmente non diverso il quadro del tessile, che dopo un 2024 in costante frenata registra livelli produttivi in crescita rispetto al trimestre precedente, e dell’abbigliamento, dove si è passati da una forte frenata nell’ultima parte del 2024 a un incremento nel 1° trimestre (+2,3%). Nel loro complesso, quindi, i risultati della produzione pistoiese in questo primo trimestre non sembrano aver intaccato troppo la fiducia delle imprese, che nella nostra rilevazione hanno manifestato, se non ottimismo, quantomeno aspettative non negative".

