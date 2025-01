Primo Consiglio del 2025. Tanti argomenti

Oggi alle 15 è in programma la prima seduta del nuovo anno del Consiglio comunale. Sono nove i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni per poi passare a 5 interpellanze. La prima è presentata dal consigliere del Pd Lorenzo Boanini sull’aggiornamento delle tariffe dei tassisti. Poi si passa a quella dei consiglieri Irene Bottacci e Lorenzo Boanini del Partito Democratico sul progetto di rifacimento di via XX Settembre. Terza e quarta interpellanza sono firmate da Pistoia Ecologista e Progressista: una relativa alla realizzazione dei 160 posti nella Rsa di Vicofaro e l’altra sulla frana in via Nuova di Campiglio. La quinta è presentata dal consigliere Paolo Tosi sulla modalità di realizzazione e utilizzo del parcheggio in via del Soccorso.