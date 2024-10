Prima pedalata ecologica "Vannino Style"

Per chi ha una bicicletta scassata è il momento di tirarla fuori e usarla per uno scopo goliardico e benefico. Domenica 13 ottobre si svolgerà la prima ciclopedalata ecologica goliardica "Vannino style" in memoria di Egidio Alessandro Gori, meglio conosciuto come "Vannino" a scopo di beneficenza per l’associazione "Gianluca Melani". Vannino, il 28 gennaio 2023, venne colto da un malore improvviso che pose fine alla sua vita, a pochi metri da casa, sulla via Provinciale Pratese, a Le Querci. Era sulla sua inseparabile bicicletta ed era stato ad Agliana, come faceva ogni giorno.

La ciclopedalata "Vannino style" vuole ricordare Alessandro, quanto più possibile, nel suo stile: bici scassata, nudo e scalzo, solo con un drappo di stoffa intorno alla vita. L’organizzazione dell’evento è di Asd Moto Guzzi Prato-Angolo del Pirata e gli organizzatori invitano a partecipare numerosi al "1° Vannino style". Sono previsti premi per chi avrà il look o la bicicletta più particolare e più simile allo stile di Vannino. I partecipanti potranno presentarsi con una vecchia "Graziella" (la bici che fu popolarissima tra la metà degli anni Sessanta e gli anni Ottanta), una mountain bike, o qualsiasi altra bicicletta, purché sia, possibilmente, "sgangherata".

"E’ gradito anche il look "Vannino style" – dicono gli organizzatori – ma i più freddolosi potranno partecipare vestiti come meglio credono". Il ritrovo è dalle ore 10,30 di domenica 13 ottobre al Bar Nazionale in via Roma ad Agliana. Da qui partirà la ciclopedalata fino a Le Querci, dove abitava Vannino. "La partecipazione è aperta a tutti – fa sapere l’aglianese Andrea Andreotti, promotore dell’evento –, uomini e donne, grandi e piccini. Aiutateci a creare un bellissimo evento nel ricordo di Vannino e a sostenere l’associazione “Gianluca Melani“. Divertimento e beneficenza dovrà essere il motivo principale di questo evento".

È richiesta l’iscrizione con un contributo minimo di 5 euro, che sarà devoluto all’associazione "Gianluca Melani" impegnata in progetti di inclusione sociale. E’ possibile iscriversi tramite e-mail a [email protected] con allegato un documento valido e leggibile, specificando la partecipazione all’evento "Vannino style" oppure direttamente al Bar Nazionale di Agliana, mostrando un documento. "Ci sarà una novità che riguarda il percorso – anticipa Andreotti –, dal Bar Nazionale saremo costretti a entrare subito sulla via Provinciale Pratese e prendere la direzione di Spedalino-Le Querci, senza passare dal centro di Agliana, poiché ci sono lavori su via Roma e nelle strade interne".

Piera Salvi