Presentato il Giro della Toscana femminile – Memorial Michela Fanini. Il battesimo del pedale nell’auditorium della Banca Alta Toscana

Presentata a Vignole di Quarrata la gara a tappe Da Campi a Montecatini Alto, il Giro della Toscana Donne. Dopo il successo dello scorso anno, il 28° Giro della Toscana femminile-Memorial Michela Fanini, premondiale a tappe di 4 giorni a fine agosto, terminerà anche quest’anno sul traguardo di Montecatini Alto. Il percorso della corsa, che avrà un campo di partenti di lusso, è stato presentato dalla S.C. Michela Fanini e dal suo patron e direttore organizzativo Brunello Fanini nella sede della Bcc Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata, auditorium che già in passato ha ospitato eventi ciclistici grazie alla disponibilità dei dirigenti. A fare gli onori di casa la presidentessa del Comitato Esecutivo della Banca, Sandra Bongi e il consigliere di Mutua Alta Toscana Franco Benesperi. Tra gli ospiti il Governatore della Toscana Eugenio Giani, i sindaci di Quarrata e Capannori, Gabriele Romiti e Giordano Del Chiaro, il presidente Regionale del Coni Simone Cardullo, del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti, dei Comitati Provinciali di Pistoia e Lucca, Alessandro Becherucci, Pierluigi Castellani, un campione del ciclismo, Silvio Martinello e una campionessa Edita Pucinskaite. La corsa, dal 29 agosto al 1° settembre, ricorderà Michela Fanini e la sua mamma Giulietta, e per la prima volta in 28 edizioni, ci saranno una madrina e un ospite d’onore. La madrina sarà Mara Mosole, ex campionessa del pedale degli Anni Ottanta, e con lei Francesco Moser, da sempre vicino al ciclismo in rosa. La Mosole e Moser accompagneranno la carovana del "Toscana" dall’inizio alla fine incontrando gli sportivi, e partecipando ad alcuni eventi come l’inaugurazione del "Museo della Storia del Ciclismo Quarratino 1935-1985" in programma il 30 agosto. Tra i premi speciali della corsa, quelli artistici e apprezzati, firmati dai ragazzi della Fondazione Maic (Maria Assunta in Cielo) di Pistoia. "Sono molto felice – ha detto patron Brunello Fanini – che sia Mara che Francesco, con i quali ci lega una lunga amicizia, abbiano subito accettato questa mia proposta. Una notizia che mi apre il cuore in una edizione particolare dove oltre a mia figlia Michela viene ricordata anche mia moglie Giulietta scomparsa da pochi mesi". Sono 170 le atlete iscritte di 28 squadre, tra le quali 19 straniere (tre anche di altre Continenti). Il percorso: 29/8 Campi Bisenzio (crono individuale km 2,220); 30/8 Quarrata-Serravalle Pistoiese km 110,2; 31/8 Segromigno in Piano-Segromigno in Piano km 116,8; 1/9 Lucca (ritrovo) e via ufficiale da Capannori con arrivo a Montecatini Alto di km 129.

Antonio Mannori