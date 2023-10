Premio Vallecorsi, oggi la premiazione dei vincitori. Al primo posto "Da Est a Ovest" di D’Agostino

Cerimonia di premiazione quest’oggi (dalle 17.30) in Sala Maggiore, a Palazzo Comunale, per il Premio Vallecorsi per il teatro, giunto alla sessantesima edizione. Saranno premiati i vincitori: al primo posto il testo "Da Est a Ovest" di Gianluca D’Agostino di Napoli, al secondo posto il copione "Porte che sbattono" di Vittorio Pavoncello di Roma e al terzo "Scintille" di Denise Diaz Montalvo di Pisa. Una giuria formata da ventidue giudici territoriali provenienti da tutta la Toscana ha valutato oltre cento lavori pervenuti al Comitato organizzatore del Vallecorsi. Il regista Antonio Calenda, giudice monocratico di quest’anno, ha scelto i primi tre classificati su una rosa di dieci nomi selezionati dai giudici territoriali. Ma "Vallecorsi" non è solo concorso, è anche riconoscere la bontà di un lavoro che nel mondo del teatro ha lasciato il segno. Ecco perché protagonisti della giornata saranno anche i destinatari dei premi speciali e cioè il regista, scenografo e costumista Pierluigi Pizzi, il fotografo teatrale d’arte Tommaso Le Pera, l’attore Mariano Rigillo e l’attrice Mariangela D’Abbraccio. Alla premiazione interverranno il regista Antonio Calenda e il professore Giovanni Antonucci, autore delle motivazioni per i premi speciali; le letture sono affidate all’attrice e regista Monica Menchi. In apertura e chiusura della cerimonia interventi musicali dell’Orchestra d’archi del Liceo Musicale Forteguerri diretta al professor Marco Corsini. Saranno presenti anche i rappresentanti del Comitato cittadino che rappresenta i Rioni di Pistoia. Sarà presentato il libro "Prospectus. Quale drammaturgia per il teatro europeo del XI secolo?" (Pagine, 2023) di Moreno Fabbri. Per ulteriori informazioni: www.premiovallecorsi.it.