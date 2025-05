Premio ‘Ferruccio Salvetti’, un riconoscimento per l’arbitro Irrati

C’è anche Massimiliano Irrati tra i premiati della terza edizione del Premio ‘Ferruccio Salvetti’, giunto nel 2025 alla sua terza edizione e intitolato alla memoria di uno degli ex guardalinee di calcio più stimati a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. L’evento, istituito dai figli Alessandra, Giandomenico e Pierfrancesco, si è tenuto venerdì nell’Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano alla presenza di molti dirigenti arbitrali, allenatori e addetti ai lavori noti nel mondo del calcio internazionale. Assieme a Irrati, attuale responsabile Var della Fifa, sono stati premiati anche Nicola Rizzoli, ex arbitro e attuale responsabile degli arbitri della CONCACAF, e Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina. "La violenza nei confronti degli arbitri - ha commentato l’ex fischietto pistoiese - deve essere affrontata dalle Istituzioni attraverso decisioni drastiche ed esemplari, che possano garantire continuita’ al movimento, incoraggiando in questo modo i giovani ad avviare la carriera arbitrale in sicurezza". I premiati di questa edizione vanno ad aggiungersi a quelli delle due edizioni precedenti, risalenti al 2019 e al 2023. In quelle occasioni a ricevere il riconoscimento furono, tra gli altri, l’allora vice presidente Uefa e attuale Direttore della UEFA Michela Uva, l’attuale designatore della CAN A e B Gianluca Rocchi e quello UEFA Roberto Rosetti e gli ex arbitri internazionali Alberto Michelotti e Stefano Braschi, oltre al giovane arbitro internazionale UEFA Deborah Bianchi e a Gabriele Cioffi, ex tecnico di Verona e Udinese. "La testimonianza di tante persone attraverso la loro presenza - ha aggiunto Pierfrancesco Salvetti - rappresenta motivo di orgoglio ed occasione per tramandare valori e principi che nostro Padre Ferruccio ha saputo portate avanti nel corso della sua vita professionale e sportiva".

Michele Flori