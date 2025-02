Premio Ceppo, ecco i sei finalisti. Al via la sessantanovesima edizione: "Un viaggio al centro della poesia"

PISTOIAIl cuore che batte più forte è sempre lo stesso ed è quello dei tanti ragazzi e ragazze – 1.500 quest’anno – chiamati a fare la "parte del leone", leggendo, scrivendo, giudicando. Entra nel vivo nelle prossime settimane la sessantanovesima edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo ritagliando uno spazio vitale per la lettura e l’analisi della poesia, a partire dai sei poeti finalisti selezionati dalla giuria del Premio. Un lavoro tutt’altro che banale che, a partire da 104 proposte, ha portato alla scrematura finale e alla composizione delle due eccellenti terzine: la prima composta da Tiziano Broggiato, Federico Italiano e Rosaria Lo Russo; la seconda, per la sezione under 35, da Pietro Cardelli, Andrea Donaera e Rebecca Garbin.

Per loro il verdetto arriverà a maggio (con anche la rivelazione del destinatario del Premio Ceppo Poesia Internazionale), ma già nei giorni 28 febbraio, 7 e 14 marzo i sei saranno presenti in anteprima a Lo Spazio in occasione dell’iniziativa "Marzo mese della poesia". Tra i nomi snocciolati dal "Ceppo" anche quello di Loretto Rafanelli, insignito del Premio Pistoia Capitale della poesia, a riconoscimento di un’opera poetica capace di lasciare un segno profondo nei lettori.

Ma il grande e inarrestabile laboratorio di produzione del Ceppo è attivo già in questi giorni con lezioni che proseguono tenute da Alberto Bertoni, giurato del Premio nonché autorevole poeta, dallo stesso Rafanelli e dalla storica dell’arte e giornalista Gloria Fossi.

Spazio anche al Premio Ceppo Ragazzi con un omaggio sentito a Michele Cocchi a partire dal suo romanzo, "Us", oggetto di letture e recensioni da parte degli studenti delle scuole medie e superiori pistoiesi. Una vera maratona quella che lo ricorderà, che partirà nel pomeriggio del 28 marzo alla San Giorgio e si chiuderà alla sera al teatro Bolognini con "Us. The game" adattamento teatrale di Valentina Paiano a partire dallo stesso romanzo scritto da Michele. Dall’8 al 10 aprile inoltre si terrà una fitta sequenza di incontri e premiazioni che vedranno protagonisti i ragazzi e le ragazze che in questi mesi hanno lavorato al Premio, sezione giovani, ma anche lo scrittore Paolo Di Paolo, i cui libri sono stati anche questi oggetto di letture e approfondimenti da parte degli studenti.

Le novità non sono finite, dal momento che costole del premio saranno anche il progetto educativo Ceppo Petrocchi Poesia Arte e Natura che vedrà il supporto di Coldiretti e Curia e l’iniziativa Ceppo Scuola di Poesia con tre cicli di lezioni in diversi luoghi tra Pistoia e Pescia. Un Premio insomma capace ancora dopo 69 edizioni di crescere, di costruire ponti e instaurare collaborazioni, come hanno sottolineato l’assessore alla cultura Benedetta Menichelli alla conferenza di presentazione di questo pacchetto di iniziative e lo stesso direttore del premio, Paolo Fabrizio Iacuzzi, che ha evidenziato l’importanza di educare a partire dal concetto di rete. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono a disposizione sul sito ufficiale della manifestazione e sui social. Il Premio è patrocinato dal Ministero della cultura e sostenuto dalle Fondazioni Caript e Chianti Banca, con la compartecipazione della Regione Toscana, del Consiglio regionale, del Comune di Pistoia e i contributi di Fondazione Poma, Berni Store, Giorgio Tesi Group, Coldiretti, Quaderni di Via del Vento.

linda meoni