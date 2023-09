Premio Ceccarelli per i giovani talenti

Dopo il successo della prima edizione, tenutasi lo scorso anno, torna il Premio Giorgio Ceccarelli a far risuonare nella Valle del Sestaione, le armonie della fisarmonica. Al parco di Beatrice di Pian degli Ontani è stata presentata dalla Presidente del Gal Montagnappennino, Marina Lauri l’iniziativa "II edizione del premio Giorgio Ceccarelli per giovani fisarmonicisti" che avrà luogo nel pomeriggio di domenica 3 settembre 2023 presso la piazza Acerone di Pian degli Ontani. All’edizione dello scorso anno si contarono presenze di grandi musicisti quali Stefano Dominichini, Fabrizio Gronchi, Ellade Bandini e Mimmo Mollica. Il numero massimo di fisarmonicisti ammessi all’esibizione, da cui scaturirà il vincitore è, come da regolamento di dodici finalisti. I concorrenti dovranno eseguire due brani musicali a propria scelta di durata non superiore a tre minuti ciascuno, ogni concorrente dovrà presentarsi con la propria fisarmonica sia a piano o a bottoni e l’esecuzione dovrà avvenire a "cappella". Possono partecipare tutti i giovani fisarmonicisti sia italiani che stranieri fino all’età di 18 anni, suddivisi in due categorie: la prima comprende i giovani fino a 14 anni, ovvero nati fino a dicembre del 2009, la seconda invece quelli dai 15 ai 18 anni, ovvero per i nati dal gennaio del 2008 e fino a dicembre 2005. I premi saranno erogati sotto forma di borsa di studio, il primo per ogni categoria riceverà 500 euro, il secondo 300 e il terzo 150, inoltre saranno assegnati due ulteriori premi di 200 euro, uno al fisarmonicista più giovane, l’altro ad uno scelto dalla giuria. La presidente del sodalizio, Marina Lauri commenta l’iniziativa con entusiasmo: "Sono lieta come presidente del Gal Montagnappennino di poter apportare un contributo affinché le iniziative di queste associazioni possano crescere sempre di più sul territorio".

Andrea Nannini