Precipita nel torrente e muore. Finisce in tragedia la cena di caccia

Tragedia nella notte a Cutigliano, Loreno Bacci, un uomo amato e stimato da tutti è rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto dopo una serata conviviale, una cena tra colleghi di caccia. Per almeno trent’anni Bacci era stato capocaccia, colui che comanda la squadra, godendo della fiducia degli altri. Sconcerto e dolore hanno ammantato il paese per una perdita che lascia senza parole l’intera comunità. La dinamica di questa tragedia, pur nella sua drammatica assurdità, è apparsa chiara fin dall’inizio. Al termine della serata con gli amici, nella notte fra venerdì e sabato, Bacci è uscito dal fabbricato chiamato "Casa della caccia", a Ponte Sestaione, un luogo dove si ritrovano i componenti delle squadre di cacciatori. E’ uscito per svuotare e pulire nell’acqua del Sestaione le pentole che erano state usate per preparare la cena. Ha perso l’equilibrio ed è caduto nel torrente dopo un volo di 4 o 5 metri, battendo fatalmente la testa sulle pietre. Quando gli amici si sono accorti della disgrazia e hanno chiamato i soccorsi non c’era purtroppo più niente da fare. Il fatto è avvenuto attorno alle 22 di venerdì sera.

Loreno Bacci aveva 76 anni ma come raccontano i paesani, ne dimostrava assai meno, aveva lavorato sempre in filatura, ma complice una capacità eccellente, aveva fatto anche il muratore e costruito diversi immobili, a detta di tutti con notevole perizia. Abitava vicino alla chiesa del paese di Cutigliano, dove era amato e stimato. Il figlio Gabriele, è attualmente vicesindaco del Comune di Abetone Cutigliano. Sul posto sono intervenuti l’automedica di San Marcello e l’autoambulanza della Misericordia di Cutigliano, oltre a carabinieri e Vigili del Fuoco.

Nelle parole del sindaco, Marcello Danti, c’è il dolore dell’intera comunità cutiglianese: "Una terribile notizia è arrivata a funestare questa fine anno: il babbo del vicesindaco Gabriele Bacci è morto stanotte. Un banale incidente ha portato via alla famiglia un punto di riferimento vitale e importante. L’amministrazione comunale si stringe attorno a Gabriele e ai familiari in un abbraccio che comunque non può essere sufficiente a lenire il terribile dolore". I funerali si svolgeranno questo pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa di Cutigliano proseguendo poi per il cimitero del paese.

Andrea Nannini