Pranzo concerto all’hotel Adua

Un solito pranzo di Natale? No! Gli amici della musica quest’anno hanno in serbo uno speciale pranzo-concertato all’Hotel Adua-Regina di Saba alle 12:45 di oggi, domenica 15 dicembre. L’evento ha il patrocinio del comune di Montecatini. La regia è dell’Associazione Amici della Musica. Non sarà solo un alternarsi di musiche "comuni" ma tutte ispirate da ciò che ci rende tutti uguali: un grande appetito. Il pianista ucraino Petr Yanchuk e il soprano Cristina Rosa, ci porteranno in un viaggio culinario che vede le ricette famose ri-composte dai pilastri della musica occidentale. La Novelle Cuisine francese, con i suoi aromi fragranti e a tratti speziati è stata scritta da leonard Bernstein, mentre Rossini entrerà in scena con la sua famosa "Aria del Riso" da Tancredi, Verdi ci farà assaporare un fantastico "Brigidino" dalle arie da camera e il compositore nostrano Andrea Benedetti, ci scandalizzerà con il suo "Pizza a Libretti-minimodramma per cuoca isterica, sedotta e abbandonata" ispirato dalla ricetta 252 di Beniamino Artusi dal famoso "La scienza in cucina". Sempre l’associazione Amici della Musica, mercoledì scorso nella Sala Consiliare del Comune di Montecatini Terme, ha organizzato la conferenza "Turandot. Liù e le altre donne - Il ruolo della donna nella musica e nel mondo dell’opera sul palcoscenico e dietro le quinte". Sono intervenute Beatrice Chelli, assessore alla cultura e Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana, ideatrice del progetto La Toscana delle Donne. All’incontro ha partecipato la famosa soprano Giovanna Casolla. Si è trattato di una delle iniziative ideate, con un contributo Unesco, per celebrare il centenario della morte di Giacomo Puccini. Giovanna La Porta