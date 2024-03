Sulla questione interviene il capogruppo Pd Massimo Vannuccini: "Non ci raccontino Benesperi e la destra di Agliana che la colpa è tutta degli altri, di Ato, della Regione, degli altri Comuni. Potevano costruire una strada diversa e non hanno voluto". E I due consiglieri di centrosinistra (Vannuccini e Guercini) evidenziano: "Non ci raccontino che con la proroga di quattro anni è possibile andare al recesso. Una gara milionaria, che prevede importanti interventi a un impianto come quello di via Tobagi non può essere interrotta in corso d’opera. Il danno è fatto. Avevano il dovere di trovare soluzioni alternative, di rispettare gli impegni presi e non l’hanno fatto. Si vota tra meno di tre mesi. Il centrosinistra sul futuro dell’impianto ha l’obiettivo chiaro e irrinunciabile di superare l’incenerimento".

p.s.