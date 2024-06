Porrettana Express "Signori in carrozza!"

Parte questa domenica, 23 giugno, la prima di quattro corse a bordo di convogli storici per l’iniziativa "Porrettana Express", ritorno di un calendario che sin dall’inizio ha conquistato il pubblico macinando un sold out dopo l’altro. Un’iniziativa che è sempre stata apprezzata moltissimo. E sold out è anche questo primo treno proposto per il segmento Kids con destinazione Pracchia, così come esaurite sono già i viaggi del 7 luglio (treno Terzani) e del 15 settembre (versione Magic Express). Ultime disponibilità restano per la data del 21 settembre con un treno Kids Montagna Pistoiese con arrivo a Pracchia e tappe intermedie nei luoghi dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese come la ferriera, la ghiacciaia, i mulini e la carbonaia per riscoprire mestieri antichi e tradizioni.

Per conoscere nel dettaglio ogni viaggio, per informazioni e approfondimenti vari è possibile consultare il sito porrettanaexpress.it, dove è anche possibile acquistare i biglietti per partecipare all’ultimo dei viaggi disponibili.

l.m.