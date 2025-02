Ponte sulla Montalese. Cartelli a sorpresa. Lavori prorogati fino alla fine di marzo

Sui cartelli lungo la Montalese che avvertono della chiusura del ponte sulla Bure a Pontenuova è apparsa ieri una scritta che indica come data della fine dei lavori il 28 marzo 2024, un mese dopo la data prevista del 28 febbraio, cioè oggi. La scritta con la nuova data è stata aggiunta su una striscia bianca che copre la data precedente in tutti i cartelli che avvertono lungo la provinciale Montalese del cantiere presenti da Montale al Pontenuovo. Anche dalla parte ovest della montalese, quella da Pontenuovo a Pistoia, la nuova scritta è apparsa nella giornata di ieri. Gli unici due cartelli dove è rimasta la vecchia data sono quelli più vicini al cantiere intorno alla scuola dell’infanzia di Pontenuovo. La proroga di un mese al momento non risulta sia stata comunicata dalla Provincia tramite una nota o con la pubblicazione di una specifica ordinanza. La nuova data di fine lavori presente nei cartelli ha destato perplessità e preoccupazione nei residenti e negli utenti della strada provinciale. Che vi potesse essere un breve prolungamento della chiusura rispetto al termine del 28 febbraio era una circostanza attesa visto che la gettata della nuova soletta è stata eseguita il 17 di febbraio e occorrono i tempi tecnici per la maturazione del calcestruzzo, dopo la quale c’era da stendere il manto bituminoso. Nei giorni scorsi ci sono state piogge continue e si poteva pensare che questo potesse determinare una proroga di una settimana o dieci giorni, ma non di un mese come invece è indicato nei cartelli. In serata abbiamo appreso che ieri c’è stato un incontro con il direttore dei lavori che ha chiesto altri giorni di tempo.

I residenti e gli utenti della strada attendono quindi chiarimenti dalla Provincia sulla situazione dei lavori e a questo punto tempi certi sulla riapertura almeno parziale, a senso unico alternato, come preannunciato dalla Provincia al momento della esecuzione della gettata. Intanto i comitati di Pontenuovo e Santomato hanno chiesto un incontro con il Comune e la Provincia perché sono preoccupati del fatto che nel ponte risistemato non ci sia più un passaggio per i pedoni e chiedono, come hanno già fatto nell’ultimo incontro al circolo Arci con gli amministratori della Provincia, che sul ponte riaperto non sia consentito il transito ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate. Si ricorda che il ponte è stato chiuso il 23 ottobre 2023 con l’indicazione del 20 dicembre come data di riapertura, poi, in seguito a una serie di inconvenienti, la data di fine lavori fu spostata al 28 febbraio. Ora i cartelli la prorogano ulteriormente al 28 marzo.

Giacomo Bini