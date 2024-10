Ponte sulla Bure. Il cantiere slitta al 16 ottobre

A causa del maltempo slitta di una settimana l’inizio dei lavori sul Ponte sulla Bure al Pontenuovo. Il cantiere, con le connesse modifiche alla viabilità, aprirà mercoledì 16 ottobre. Fino al 15 il traffico sul ponte avverrà senza cambiamenti. Sono confermate, a partire appunto da mercoledì 16, tutte le disposizioni sulla circolazione previste per consentire i lavori sul ponte, vale a dire il divieto per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, eccetto i mezzi inerenti al cantiere; il senso unico alternato regolato da un semaforo, la chiusura anche agli autobus di linea che dovranno compiere un percorso alternativo. In seguito al rinvio dei lavori Autolinee Toscana ha a sua volta spostato al 16 ottobre i cambiamenti previsti per le linee interessate, in particolare la linea 25 che va da Piteccio a Montale. La soppressione delle fermate a Pontenuovo e a Santomato avverrà dunque solo in concomitanza con l’apertura del cantiere e fino al termine dei lavori così come è rinviata la riduzione delle corse che si svolgeranno ogni ora anziché ogni trenta minuti. Autolinee Toscane ha provveduto nella giornata di ieri ad aggiornare gli avvisi sul proprio sito web. Ci saranno quindi ancora sette giorni senza disagi per i residenti della zona di Pontenuovo, Santomato e Montale e per tutti gli operatori economici che utilizzano quotidianamente la strada provinciale montalese.

Giacomo Bini