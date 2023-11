Ponte Sospeso... secolare. I suoi ferri intrisi di storie

Cento anni dalla costruzione per il ponte Sospeso di Mammiano. Sono stati celebrati nel pomeriggio di ieri dal sindaco Luca Marmo, che contemporaneamente ha celebrato anche il proprio compleanno, ironizzando sul fatto che tra cento anni conta di essere a rinnovare la festa, ovviamente ancora nella veste di sindaco. Accanto a lui l’assessore a turismo e commercio, Clio Cinotti, il presidente e il direttore dell’Automobile Club Pistoia, Antonio Breschi e Giorgio Bartolini, davanti a una settantina di persone intervenute sfidando il freddo pungente. Il ponte, ha affermato l’assessore, nella sua connotazione di elemento che unisce, è nato per avvicinare due comunità, ben prima di trasformarsi in attrattiva turistica qual è diventato con il passare del tempo; a fargli immediatamente eco, il sindaco Luca Marmo ha ricordato che le persone di Popiglio che dovevano raggiungere il posto di lavoro a Le Ferriere, grazie al ponte ideato da Vincenzo Douglas Scotti e inaugurato nel giugno del 1923, risparmiavano la fatica di fare ulteriori sei chilometri ogni giorno.

Nel 2004 e nel 2014 il ponte è stato protagonista di importanti lavori di manutenzione, tra il pubblico era presente l’ingegner Mario Ciatti che di quei lavori fu uno dei progettisti; i primi hanno migliorato stabilità e resistenza mentre i secondi hanno riguardato l’illuminazione notturna. In chiusura del suo intervento, Luca Marmo ha annunciato l’apertura di un cantiere archeologico proprio nella zona dove insiste il ponte che, fino al 2006 era classificato come recita il volantino diffuso: "il più lungo ponte sospeso pedonale del mondo", a completamento sono state donate agli intervenuti, una spilla e una calamita celebrative. Il presidente Aci, Antonio Breschi ha invece ripercorso, sospeso tra storia e emozione, il rinnovamento della mobilità: "a Pistoia c’erano 500 automobili, il ponte ha introdotto un cambiamento importante nella vita delle persone, oggi che è diventato un’attrazione turistica, l’Automobile Club tedesco lo ha inserito tra le mete da visitare". Ha concluso gli interventi l’architetto David Ulivagnoli, progettista della cartellonistica, quindi il taglio del nastro da parte del sindaco. E cento di questi... anni, ponte Sospeso.

Andrea Nannini