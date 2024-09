Ponte di Serravalle: cantiere da nove milioni. Si parte tra due anni

Il maxi-cantiere sulla 435, che dovrà apportare una serie di significative migliorie alla circolazione (sulla sicurezza stradale in primis) partirà nel 2026. Lo ha fatto sapere l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Bruschi, a seguito dell’incontro con il governatore Eugenio Giani, l’assessore regionale Stefano Baccelli, i consiglieri regionali Marco Niccolai e Luciana Bartolini. Un’opera che più volte in passato ha catalizzato l’attenzione del consiglio comunale, con l’amministrazione che nei mesi scorsi si era detta intenzionata ad invitare sul territorio proprio l’assessore Baccelli per fare il punto circa lo stato d’avanzamento dell’iter. "Con questo intervento andremo a migliorare il traffico nel tratto della strada regionale 435 che attraversa il fiume Nievole – ha detto l’assessore Bruschi – si tratta di un’opera già finanziata che partirà nel 2026, alla fine dei lavori per il raddoppio ferroviario". L’intervento proposto interessa la SRT435 in corrispondenza del ponte sul Nievole e comprende l’intersezione con la SP40 e la strada comunale Treggiaia. Il progetto prevede la realizzazione di tre principali interventi per uno sviluppo complessivo di intervento di circa 400 metri (di cui 150 relativi al ponte) per un finanziamento superiore ai nove milioni di euro. L’opera si concretizzerà attraverso l’inserimento di una rotatoria su via Lucchese, il consolidamento del ponte sul Nievole con ampliamento della carreggiata e realizzazione di percorsi pedonali su entrambi i lati e l’ allargamento della sezione della strada SR 435 lato Serravalle (mediante realizzazione di berlinese di pali). Per ridurre al minimo le criticità a valle, nel punto di immissione sul ponte sul Nievole, sarà inserita una rotonda che elimina l’attuale innesto tra via Lucchese e via Palazzi. Sulla carta, l’allargamento della sezione del ponte e l’inserimento di percorsi pedonali su entrambi i lati garantiranno un attraversamento più sicuro.

Giovanni Fiorentino