In strada con una pistola scacciacani modificata. In manette un 25enne

Pistoia, 7 ottobre 2023 – Era in possesso di una pistola scacciacani modificata in modo da renderla a tutti gli effetti un'arma comune da sparo mentre il numero di matricola era stato reso illeggibile. Per questo un 25enne italiano è stato arrestato ieri sera dalla squadra mobile di Pistoia: detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione le ipotesi di reato contestate.

L'arresto è avvenuto nell'ambito dei controlli effettuati dalla polizia per il contrasto di furti e rapine. I poliziotti, si spiega, hanno sottoposto a controlli il giovane mentre rientrava nella sua abitazione alla periferia di Pistoia. A seguito di perquisizione gli operatori anche sequestrato oltre alla scacciacani anche 20 cartucce.