Pistoiese, tutta la grinta di Villa. Esordio da brividi col Piacenza

Le sue urla durante la rifinitura si sono sentite anche fuori dallo stadio, lo sguardo e le parole sono quelle di chi è consapevole delle difficoltà che lo attendono, ma che comunque non vede l’ora di cominciare. Oggi al Melani, quando alle 14.30 la Pistoiese scenderà in campo contro il Piacenza, probabilmente un vortice di emozioni travolgerà Alberto Villa, alla sua prima panchina in arancione. Intanto però il tecnico dell’Olandesina ha ben chiaro cosa sia necessario per sfidare la squadra biancorossa e magari tornare al successo dopo un solo punto ottenuto nelle ultime due gare. "Sarà fondamentale l’atteggiamento – ha detto Villa in conferenza stampa –. In pochi giorni a livello tattico non ho stravolto niente, ma ho cercato di toccare i tasti dell’entusiasmo e delle motivazioni di un gruppo che io ho visto molto affamato. Mi ha colpito l’attenzione ai dettagli che i ragazzi hanno avuto in settimana, li ho messi a dura prova con allenamenti durati anche più di due ore, ma ho avuto le risposte che volevo. La squadra ci crede e io non posso che fare lo stesso".

Di fronte alla Pistoiese ci sarà un Piacenza altrettanto desideroso di tornare a vincere dopo quattro gare senza vittoria. "Il Piacenza non è solo Recino – ha proseguito Villa – ma ha qualità in tutti i reparti. Ha attraversato delle difficoltà, ma si tratta di un organico che può accendere la scintilla in qualsiasi momento e che ha una rosa costruita per competere per qualcosa di importante". L’allenatore della Pistoiese ha poi sottolineato l’importanza di voltare pagina: "Dobbiamo azzerare quel che è stato perchè è cominciato un altro percorso. Da parte mia, fin dal primo giorno, ho valutato e osservato attentamente i ragazzi e se c’è un pregio che mi vanto di avere è quello di essere meritocratico. In campo va chi merita e chi lavora meglio in settimana, so che non è facile giocare in una piazza come Pistoia dove ci sono tante aspettative. Penso comunque di avere tra le mani un gruppo con grandi valori, mi sono messo a disposizione parlando coi vari ragazzi e sono convinto che insieme ci rialzeremo".

Tra i giocatori più attesi c’è sicuramente l’ultimo arrivato Luis Maldonado che però, come confermato da Villa, non giocherà titolare, anche se andrà comunque in panchina. "Luis viene da due mesi in cui si è allenato da solo col preparatore – ha sottolineato il tecnico – e al momento deve perdere qualche chilo. La società è stata chiara con lui: lo aspetteremo e quando sarà in condizione di giocare avrà spazio. Posso dire che l’ho visto motivato e deciso ad entrare in condizione il prima possibile, con le caratteristiche che ha sarà prezioso".

In cabina di regia potrebbe perciò trovare spazio Andrea Grilli: "Può sicuramente ricoprire quel ruolo come ha fatto l’anno scorso, ma se dovessimo cambiare qualcosa può trovare spazio anche in un centrocampo a due".

Michele Flori