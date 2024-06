Pistoiese in stile Giacomarro: ecco le idee. Attenzione agli ex Aglianese, sogno Loiodice

Portata a termine la missione allenatore, con l’arrivo di Domenico Giacomarro per il quale c’è solo da attendere l’ufficialità, la dirigenza della Fc Pistoiese è pronta ad affrontare la sessione di calciomercato che dovrà portare all’ombra del Melani giocatori di spessore con cui provare a dare fin da subito l’assalto al campionato. Il direttore sportivo Massimo Taibi, supportato anche dalle altre figure come il presidente Sergio Iorio e Giampaolo Pazzini nei panni di direttore coordinamento area tecnica-gestione, è già all’opera per mettere il prima possibile nelle mani dell’allenatore un gruppo importante di calciatori. Partendo in primis da coloro che potrebbero trasferirsi da Agliana, compiendo un tragitto di pochi chilometri. Il portiere Mattia Valentini sarebbe l’indiziato numero uno nel caso in cui la Pistoiese decidesse di puntare su un portiere over, mentre in caso di numero uno in quota tra le possibilità ci sarebbe Raffaelli, classe 2005, in forza al Grosseto ma di proprietà del Bologna.

Per quanto riguarda i giocatori di movimento, molto dipenderà anche dal modulo che Giacomarro intenderà schierare. Nelle ultime stagioni, sia al Team Altamura che in precedenza con Picerno, San Severo e Grosseto, l’allenatore siciliano ha sempre utilizzato la difesa a tre. In particolare, nell’ultimo anno il modulo preferito è stato il 3-4-3, mediana più folta e 3-5-2 invece nelle altre avventure. Francesco Viscomi è un difensore che ha già confidenza con questo tipo di gioco, avendolo messo in pratica all’Aglianese nella stagione da poco conclusa.

Ci sarà poi da capire se Giacomarro vorrà portare con sé qualcuno dei fedelissimi con cui ha vinto il campionato ad Altamura. Tra di loro ci sono Nicola Loiodice, esterno offensivo autore di ben 15 gol nell’ultimo campionato, corteggiatissimo anche in Serie C, e il difensore Francesco Bertolo.

Suggestione ritorno anche per Andrea Caponi e Samuele Diodato, insieme prima alla Pistoiese fino a dicembre e poi allo United Riccione. Insomma sono già tanti i nomi sul piatto, che potrebbe arricchirsi ulteriormente già nei prossimi giorni. A Pistoia sarà un’estate molto molto calda.

Michele Flori