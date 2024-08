Pistoiese, il primo test con il Tau finisce 0-0

La nuova vita della Pistoiese è cominciata ad Altopascio. Al Comunale la squadra arancione ha dato il via al proprio precampionato. Il caldo torrido e i carichi di lavoro non hanno sicuramente giovato al bel gioco e ai ritmi alti, ma è risaputo che le amichevoli di metà estate abbiano ben poca valenza sul piano del risultato. Per la cronaca, il match si è chiuso sul punteggio di 0-0, con le due compagini che col passare dei minuti hanno abbassato notevolmente l’intensità del gioco. Nel complesso, il Tau, che ha iniziato la preparazione una settimana prima della Pistoiese, ha destato una migliore impressione, mostrando maggior brillantezza fisica e una migliore lucidità nelle scelte tecniche.

Come da copione, Giacomarro ha fatto ruotare l’intera rosa a sua disposizione, cambiando ben dieci undicesimi della formazione già dopo i primi quarantacinque minuti. Nel primo tempo gli arancioni si sono schierati col 3-5-2 e in campo si è vista quella che verosimilmente dovrebbe essere la formazione titolare, eccezion fatta per Polvani e Caponi. La Pistoiese è apparsa volitiva, ma poco rapida nelle esecuzioni tecniche e a tratti imprecisa nella metà campo offensiva. Tra le note più positive la difesa, che sembra aver già trovato un buon feeling col terzetto Donida-Mazzei-Bertolo, e Greselin, che in mediana ha fatto il bello e il cattivo tempo. Gli esterni di fascia, Diodato e Di Benedetto, ci hanno provato, ma soprattutto l’ex Riccione ha dovuto fare i conti con un cliente molto scomodo come Zanon che a più riprese lo ha messo in difficoltà. Come detto, all’intervallo fuori tutti o quasi, col solo Cardella rimasto in campo per un ulteriore quarto d’ora, e dentro un mix di veterani e giovanissimi. Molto buono l’approccio di alcuni ragazzi come Morra e Cuomo, ma anche di un Caponi che si è ripreso la fascia da capitano, indossata nel primo tempo da Tanasa. Il mediano di Pontedera è andato vicinissimo al gol a metà ripresa, quando una sua punizione dalla media distanza ha incocciato in pieno la traversa. Messo in archivio il primo test, la Pistoiese riprenderà gli allenamenti ai Giardinetti di Lamporecchio, mentre la prossima amichevole sarà domenica 11 sul campo del Seravezza Pozzi.

Questo il tabellino dell’amichevole.

Tau Altopascio: Cabella (1’ st Azioni 1’ st), Meucci (1’ st Belluomini), Bernardini (41’ st Borracchini), Biagioni, Sichi (1’ st Ivani), Negro (11’ st Morandini), Manetti (1’ st Nistri), Zanon (33’ st Lucchesi), Motti (16’ st Grossi), Bongiorni (11’ st Andolfi), Lombardo (16’ st Bartelloni). All. Venturi

Pistoiese: Lagonigro (1’ st Valentini), Donida (1’ st Cuomo), Mazzei (1’ st Polvani), Bertolo (1’ st Morra), Diodato (1’ st Balleello), Basanisi (1’ st Grilli), Tanasa (1’ st Caponi), Greselin (1’ st Kharmoud), Di Benedetto (1’ st Larhrib), Cardella (15’ st Paci), Tascini (1’ st Sparacello). A disp. Dani, Malusci, Vitiello. Allenatore: Giacomarro.

Michele Flori