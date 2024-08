Pistoiese, colpo in attacco. Ha firmato l’ala Corvino

Nuovo colpo di mercato per la Pistoiese Fc. La società ha infatti ufficializzato l’acquisto dell’ala sinistra Vincenzo Corvino, che ha firmato un contratto con gli arancioni fino a giugno 2025. Il classe 1991 l’anno scorso ha indossato le maglie di Campobasso e Casarano, collezionando in totale 28 presenze, condite da 8 gol e 5 assist. In carriera l’ala nata a Lecce è scesa in campo ben 275 volte in Serie D: numeri che testimoniano la sua grande esperienza. La duttilità e gli importanti numeri che ne hanno caratterizzato la carriera rendono Corvino un acquisto di spessore, che va dunque ad arricchire ulteriormente il tasso tecnico della rosa a disposizione di mister Giacomarro, completando il reparto offensivo con Balleello, Cardella, Sparacello e Tascini.

A pochi giorni dal termine del ritiro, la Pistoiese si trova però costretta a fare i conti con due infortuni nel giro di poche ore, entrambi legati a giocatori under. Come comunicato dalla stessa società arancione, durante una delle ultime sedute d’allenamento il difensore Matteo Morra ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore per cui si renderà necessario l’intervento chirurgico. Il giocatore aveva subito un duro colpo al ginocchio e fin da subito si era capito che l’infortunio potesse essere di grave entità. A confermarlo sono stati poi gli esami strumentali che di fatto pongono fine o quasi alla stagione del difensore classe 2006 ancor prima dell’inizio. I tempi di recupero, che saranno meglio precisati dopo l’intervento, sono infatti stimati in sei o sette mesi. La Pistoiese deve inoltre fare i conti anche con l’indisponibilitá dell’esterno argentino Juan Ignacio Casari, che è stato fermato a seguito della visita di idoneità sportiva per la necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Due tegole importanti per il team arancione, che di fatto obbliga la società a tornare sul mercato, nonostante nelle ultime ore siano già stati fatti altri due inserimenti nell’organico per il pacchetto quote.

La Pistoiese ha infatti ufficializzato gli arrivi dell’estremo Rajan Maloku, classe 2004, e del portiere Filippo Cecchini, nato nel 2006. Il primo proviene dall’Arezzo, con cui ha disputato il ritiro precampionato, ma conosce molto bene la realtà della Serie D in quanto lo scorso anno è stato un pilastro dell’Aglianese. In neroverde Maloku ha giocato tutte le gare, non saltando nemmeno un minuto e dimostrandosi un giocatore affidabile e duttile. Cecchini proviene invece in prestito dall’Atalanta. L’arrivo di Cecchini va a rimpiazzare il mancato approdo di Manfredi Nespola, in extremis trattenuto dal Palermo, società che ne ha il possesso del cartellino. La Pistoiese dovrà comunque rimanere vigile sul mercato degli under, in quanto alla luce dei due infortuni è molto probabile che Taibi abbia in mente di inserire in rosa un altro 2006.

Michele Flori