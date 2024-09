Pistoiese Cittadella Vis Modena nel mirino

In un campionato livellato verso l’alto come la Serie D, sottovalutare le avversarie può essere un errore madornale. Domenica, quando al Melani arriverà il Cittadella Vis Modena, l’ultima cosa che dovrà fare la Pistoiese è prendere sotto gamba l’impegno con la formazione neopromossa. Perché proprio giocando senza la giusta intensitià e convinzione può portare a risultati poco piacevoli. La compagine emiliana ha l’obiettivo di raggiungere i piani alti della classifica, grazie ad investimenti importanti effettuati in estate e a un organico che, stando alle previsioni della vigilia, è di poco inferiore alle big candidate a lottare per la promozione. Massima cautela dunque per Giacomarro e i suoi ragazzi, che smaltita l’amarezza per il beffardo pareggio di Fiorenzuola sono tornati a sudare al Turchi nella consueta seduta d’allenamento pomeridiana.

All’arrivo al campo, intorno alle ore 15, il gruppo squadra ha cominciato a lavorare intensamente sulla gestione del possesso palla e sul fraseggio rapido, prima col gruppo diviso in due tronconi e poi tutti insieme. L’obiettivo dell’allenatore siciliano è quello di rendere ancora più fluido e dinamico il gioco della sua Pistoiese, missione riuscita solamente a tratti a Fiorenzuola, anche a causa dell’ottimo lavoro difensivo svolto dalla formazione rossonera. Alla seduta era assente Polvani, mentre Bertolo si è unito al gruppo a metà allenamento e Cuomo ha continuato a lavorare a parte, proseguendo nel proprio percorso volto a ritrovare la miglior condizione atletica possibile. Già pienamente integrati coi compagni sia Lollo che Pinzauti, col primo che già a Fiorenzuola era tra i convocati, pur non essendo in sceso in campo, mentre per rivedere l’ex Lecco con la maglia arancione sarà necessario attendere ancora un paio di settimane. In attacco la fiducia su Cardella è immutata, ma l’attaccante ex Nocerina ha bisogno del gol per sbloccarsi e prendere fiducia.

Contestualmente ai giocatori di movimento, anche i tre portieri hanno lavorato al Turchi agli ordini del preparatore Ferioli. Naturalmente è ancora presto per ipotizzare una probabile formazione, ma l’impressione è che sarà difficile tenere nuovamente in panchina Larhrib dopo quanto di buono fatto al Pavesi. Il resto lo scopriremo, forse, nel corso dei prossimi allenamenti.

Michele Flori