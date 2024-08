Pistoiese, altro pareggio. Botta e risposta col Figline

Al Goffredo del Buffa la Pistoiese pareggia per 1-1 contro il Figline nella terza amichevole ufficiale dopo la ripresa del lavoro in città. Ancora una volta la squadra arancione ha mostrato a sprazzi un buon calcio e risposto in modo positivo anche sul piano atletico, facendosi preferire nel primo tempo quando in campo è scesa una formazione molto simile a quella che verosimilmente sarà la titolare. Rispetto all’undici visto a Livorno, Giacomarro ha cambiato diversi interpreti, confermando però alcuni big come Bertolo, Tanasa e Cardella.

Nella prima frazione la Pistoiese è scesa in campo col piglio giusto, facendosi vedere dalle parti del portiere avversario già nei primi minuti del match. Per vedere la prima rete di giornata bisogna attendere la mezz’ora, quando Larhrib si fa trovare smarcato ai venti metri e con un sinistro rasoterra batte Pagnini. Immediata però la reazione del Figline, che due minuti più tardi va a segno con un colpo di testa di Francalanci. Anche in chiusura di frazione sono gli arancioni ad essere più propositivi ed è solo la mancanza di precisione di Sparacello ad impedire all’Olandesina di siglare il bis.

La musica cambia nella ripresa, durante la quale entrambe le squadre effettuano tante sostituzioni rivoluzionando interamente la propria formazione. La Pistoiese cala d’intensità e di precisione, affacciandosi nell’area di rigore avversaria solo in un paio di circostanze. Ancora lavoro da fare dunque per Giacomarro e il suo staff. Mercoledì, a Borgo San Lorenzo contro la Fortis Juventus, andrà in scena l’ultimo test amichevole del precampionato. Poi, a partire da domenica prossima, si inizierà a fare sul serio con la Coppa Italia. All’esordio stagionale la Pistoiese sfiderà il San Donato Tavarnelle, che nel turno preliminare della competizione ha battuto il Siena per 2-0. Di seguito il tabellino dell’amichevole con il Figline.

FIGLINE (4-2-3-1): Pagnini (1’ st Daddi); Ciraudo (11’ st Gozzini), Francalanci, Simonti (28’ st De Pellegrin), Tognetti (1’ st Zellini); Degl’Innocenti, Milli (29’ st Allushaj); Remedi (11’ st Ciravegna), Torrini (19’ st Borghi), Mugelli (19’ st Fiaschi); Bruni (31’ st Iaiunese). A disp. Bendoni, Noferi, Paretti, Moruzzi. All. Tronconi.

PISTOIESE (4-4-2): Cecchini (1’ st Lagonigro); Diodato (14’ st Cuomo), Mazzei (31’ st Paci, dal 41’ st Innocenti), Bertolo (28’ st Balleello), Dibenedetto (11’ st Maloku); Larhrib (11’ st Polvani), Caponi (11’ st Grilli), Tanasa (11’ st Basanisi), Corvino (11’ st Kharmoud); Sparacello (11’ st Tascini), Cardella (11’ st Greselin). A disp. Valentini. All. Giacomarro.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Marcatori: 29’ Larhrib, 31’ Francalanci.

Michele Flori