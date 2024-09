Pistoia si fa verde e sostenibile. Ecco "Un altro parco in città"

PISTOIA

Dieci anni più uno e c’è chi quell’"uno" lo chiama già "primo anno di una nuova visione". Difficile dar torto a chi azzarda, perché ora "Uapc-Un altro parco in città" gambe e braccia se li è fortificati abbastanza da poter camminare da solo, alzando di anno in anno l’asticella dei traguardi. Intanto una novità bella, di un’utilità che va oltre l’intrattenimento: nei tre giorni di "Uapc" - che, lo diciamo adesso, saranno il 13, 14 e 15 settembre – sarà presente un’unità mobile in piazza Duomo a cura di Ausl, Ispro e Fro dedicata ad attività di screening oncologico per la prevenzione del tumore al seno. Il resto delle novità le segna il programma, ancora più ricco non solo tradizionalmente nelle giornate di sabato e domenica, ma anche nella giornata di venerdì 13 perché si possa davvero parlare di un evento dalla struttura forte e consolidata dalla grande voglia di diventare festival.

Si parte quindi venerdì 13 con il cuore della giornata (al via dalle 16) in piazza Duomo, dove sarà lo sport il protagonista con un talk dedicato alla presenza di due campioni medagliati, Giacomo Gek Galanda e Gabriele Magni. Da lì la carovana si sposterà in piazza Spirito Santo, sede dell’area sportiva che sarà inaugurata da uno spettacolo di danza aerea.

Sabato 14 il sipario si alza già dalla mattina con un dibattito sugli alberi in città a cura dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio e Coldiretti Pistoia, chiuso, dopo gli interventi teorici, da un focus tutto pistoiese che vedrà il racconto degli alberi del futuro (presenti in piazza) a cura dei Giovani Vivaisti Pistoiesi, assieme alla presentazione dei dati del vivaismo locale e delle sue innovazioni in tema di sostenibilità. Il pomeriggio sarà Giorgio Tesi Group a prendere la scena con il consueto Naturart Talk (presente Folco Terzani) e il lancio del progetto Naturart Village. In piazza ci sarà anche Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che attorno alla sostenibilità sta lavorando, attraverso il progetto "Immedia" che sarà presentato a Pistoia. Alla sera spazio alla fotografia che racconta il rapporto uomo-natura in un progetto sposato da Tesi Group, Fondazione Studio Marangoni e Scuola di fotografia di Firenze.

Mattina della domenica dedicata come da tradizione ai bambini con laboratori e attività (gratuite) in parte a cura di Naturart, in parte di Coldiretti. Nel pomeriggio scaletta fitta di talks, sui temi ancora una volta di verde urbano, clima, scienza, politica, salute e alimentazione. Il tappeto verde come sempre sarà steso nottetempo tra sabato e domenica, per trasformare i lastricati di piazza dell’Ortaggio, piazza della Sala, piazza del Duomo e piazza Spirito Santo in veri e propri giardini. A completare un programma che davvero sarebbe impossibile esaurire in questo spazio (www.uapc.it), un workshop per imparare a fare la pizza rivolto ai bambini, punto informativo Avis, magia con il clown Mammolo, attività ludiche in lingua inglese, dimostrazioni sportive e tanto altro.

linda meoni