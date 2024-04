Pistoia si apre a tutti i gusti. Dall’arte alle degustazioni. Si parte con ’Birre in Sala’

Da un lato il successo, ed il prosieguo, della mostra "‘60 Pop Art Italia". Dall’altro la sinergia di Confcommercio, imprese del centro storico, associazione UAPC e Comune per promuovere ben tre mesi di eventi per far rivivere l’atmosfera degli anni Sessanta in città a partire dalla terza edizione di "Birre in Sala" che arriva in questo weekend. Nasce da qui il calendario di ‘Pistoia Pop’ che vede anche la collaborazione di Fondazione Caript e Fondazione Pistoia Musei per legare tutte le iniziative del centro storico alla mostra che sarà aperta a palazzo Buontalenti fino al prossimo 14 luglio. Aperitivi a tema, menu con piatti dell’epoca, musica dal vivo, dj set, esibizioni di live painting, attività per bambini e famiglie nel centro storico, le vetrine e gli interni dei negozi aderenti saranno allestiti con il tema della mostra, così come saranno realizzati tre selfie point con opere rappresentative della pop art. Questi sono solo alcuni dei temi trattati e si parte questa domenica con la terza edizione di "Birre in Sala".

Sarà la giornata giusta, infatti, per assaporare oltre 50 etichette di birra naturale nel centro della città (dalle 12 alle 20) e saranno coinvolti ventidue locali del comparto e diciassette birrifici – italiani ed europei – con la distribuzione, fino a esaurimento, di biglietti gratuiti per la mostra. Per l’occasione ogni locale ospiterà dalle due alle quattro etichette di birre, raccontando le caratteristiche alla base di luppoli e aromi e creando abbinamenti con una proposta enogastronomica dedicata. L’evento si svilupperà tra piazza dell’Ortaggio, piazza della Sala, via del Lastrone, via Sant’Anastasio, via del Cacio, via dei Fabbri, via Castel Cellesi, via di Stracceria, via Roma, piazza del Duomo e piazza Spirito Santo. Alla cassa, con un importo di 10 euro, verrà consegnato un carnet di card con cui poter fare quattro degustazioni e un bicchiere (cauzione di 5 euro), insieme alla mappa dei locali aderenti. Durante la giornata sarà proposto un intrattenimento musicale continuativo. E, nella stessa giornata ci sarà anche la nuova edizione di "Domenica al museo", ovvero l’apertura gratuita per il Museo di arte antica del palazzo comunale, quello dello Spedale del Ceppo, il Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni.

"Ci dà una grande soddisfazione – afferma la direttrice di Fondazione Pistoia Musei, Monica Preti – vedere come la mostra sulla pop art, che solo nel week end di Pasqua ha avuto quasi mille presenze, può essere di stimolo per iniziative in grado di vivacizzare Pistoia e di richiamare turisti da altre città. Per noi, infatti, la cultura deve essere anche un elemento di sviluppo per il territorio". Da qui, poi, partirà il calendario per i weekend successivi. Il 13 e 14 aprile ci sarà il mercato antiquario in Cattedrale ed in centro si svolgerà "Pistoia Pop – Eventi In": una serie di appuntamenti sulla cultura pop, con dj set e musica dal vivo, esibizioni di live painting e attività per bambini in piazza Duomo. Sabato 20 l’arte torna protagonista grazie alle visite guidate nella casa studio di Fernando Melani.

Domenica 5 maggio sarà la volta di "VininSala", la manifestazione che mette insieme produttori e ristoranti nel cuore di Pistoia, richiamando migliaia di persone in centro. "Siamo all’appuntamento che apre di fatto la stagione degli eventi organizzati dal Comparto Sala – aggiunge il vicedirettore di Confcommercio Pistoia Prato, Marco Leporatti - È l’incipit di una serie di iniziative che si prefiggono di valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e la ristorazione che le esprime. Nelle scorse edizioni ha rappresentato un motivo importante per riversarsi verso il centro storico e l’aspettativa è la medesima. In questo senso, oltre a mettere in luce il segmento ristorativo, l’evento produce un indotto significativo per l’intero tessuto economico del centro".