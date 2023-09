PISTOIA: Piano dei Rifiuti, Capecchi: "Non sappiamo dove andranno"

"Con l’atto sottoscritto dal centrosinistra nel Consiglio comunale di Serravalle Pistoiese viene smentito quanto dichiarato dal governatore Giani sul piano rifiuti. A Serravalle infatti una larghissima maggioranza del consiglio comunale respinge con forza l’eventualità che la discarica del Cassero riceva rifiuti urbani e non più speciali non pericolosi". A denunciarlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia vice-presidente della Commissione Ambiente, Alessandro Capecchi, che si chiede dove andranno a finire tutti questi rifiuti. "Avremo altri 382mila metri cubi di rifiuti urbani che non sappiamo dove saranno smaltiti nell’Ato centro. E anche alle 50mila tonnellate di rifiuti che oggi vengono smaltiti nel termovalorizzatore di Montale, ma che non sappiamo che fine faranno".