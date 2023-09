"Pistoia Medioevo": successo di pubblico. Piazza Duomo piena per il tuffo nel passato

Pistoia, 25 settembre 2023 – Successo per la due giorni della sesta edizione di "Pistoia Medioevo – Nunc est bibendum". Tanto il pubblico che ha assistito in piazza del Duomo alle esibizioni di sbandieratori, con musici, danze, giullari e teatranti, ma anche alle ricostruzioni storiche con accampamenti e alle iniziative per bambini. Il nutrito programma è stato pensato come una vera immersione nel Medioevo in tutti i suoi aspetti per vivere direttamente la storia. L’iniziativa, che è stata organizzata dalla Compagnia dell’Orso con la coprogettazione del Comune di Pistoia e il patrocinio della Regione Toscana, ha preso il via sabato con la conferenza si "La costruzione della memoria storica: assedi e condottieri nella Pistoia del Trecento" per poi proseguire con il corteo storico, l’apertura del villaggio medievale, fino alla cena a tema in piazza Duomo. Pistoia Medioevo ha avuto volontà esperienziale: il percorso prevedeva una "charta experienda", gratuita, che dava diritto a provare le 14 attività tipiche del medioevo dislocate nella piazza. Ieri, per tutto il giorno, il cuore di Pistoia ha ospitato un susseguirsi di eventi di rievocazione, con la costante presenza degli accampamenti, e poi sbandieratori, musici, duelli di spade, danze, giullari, falconieri, senza dimenticare l’apprezzato percorso enogastronomico.

"Pistoia Medioevo 2023 ha riscosso molto successo - ha dichiarato l’assessore Alessandro Sabella – Abbiamo avuto presenti non solo gruppi locali o regionali ma anche da fuori i confini toscani. Questo perchè è una manifestazione che sta diventando credibile a livello nazionale e la città ha risposto bene. Tanti i cittadini pistoiesi e i turisti che hanno visitato Pistoia. Perché bisogna anche dire che la nostra Piazza del Duomo è una location invidiabile per questo tipo di manifestazioni. Un plauso alla compagnia dell’Orso - ha concluso Sabella - che ha fatto sì che ci fossero spettacoli senza sosta per intrattenere adulti e bambini. A livello turistico sarà sicuramente da implementare per far arrivare ancora più persone da fuori, anche se le attuali presenze sono state tante e soddisfatte".