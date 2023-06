Pistoia, Marco & Paola regalano "Il Salotto di Marco", l'Home Restaurant della città

"Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai". Hanno preso alla lettera la frase di Oscar Wilde, Marco Lanzara e Paola Palmerani, compagni nella vita e compagni d’avventura ne "Il Salotto di Marco", l’home restaurant in centro città, a Pistoia. Da sempre i due, meglio conosciuti come i proprietari della Tabaccheria Palmerani di Via di Valdibrana, una ne fanno e cento ne pensano. Detto della tabaccheria, negli ultimi anni sono saliti alla ribalta cittadina con la manifestazione natalizia "Presepiamo", con la preparazione di colazioni una tantum dinnanzi al proprio esercizio commerciale, con la vendita delle granite in un chioschetto itinerante, con l’idea pazza di trasferire le loro passioni, il loro amore per la vita all’estero.

Adesso ecco "Il Salotto di Marco" nella loro abitazione, in Viale Arcadia 33 (contatti: 345 401 1774 e [email protected]). Probabile che siano stati influenzati dalla trasmissione tv "Home Restaurant", con la coppia formata dallo chef stellato Giorgio Locatelli e il pianificatore di eventi Vincenzo "Enzo" Miccio. Lanzara è il cuoco principe – supportato dalla compagna –, mentre Palmerani è la regista dell’operazione. "La nostra specialità è la pasta fatta in casa – esultano i due, cui l’attività sta ingranando –, ma facciamo tutto con le nostre mani. Marco è il re dei fornelli, Paola dà un tocco di classe all’ambientazione". "Saremo lieti di accogliervi nella nostra casa per gustare sia i piatti della tradizione, sia quelli più innovativi – sciorina Paola, da esperta comunicatrice –. Sarà come se foste a casa vostra, però serviti e coccolati da noi. Potrete scegliere tra i nostri menù proposti, oppure personalizzarne uno insieme. Usiamo materie prime freschissime. Voi prenotate e noi facciamo la spesa. Siamo molto orgogliosi della nostra pasta fatta in casa, che vi consigliamo di provare, e del nostro pane. Vi aspettiamo per passare una piacevole serata assieme". Massimo 6 posti, altrimenti che home restaurant sarebbe?

Gianluca Barni