"Pistoia città del Natale". Un successo di visitatori

PISTOIANumeri in linea con l’edizione 2023, che era stata la prima a tema, e la volontà di far accrescere ancora di più gli eventi collaterali e l’attrattività di "Pistoia Città del Natale". Archiviato, ad inizio settimana, l’ultimo appuntamento con la discesa della Befana dal campanile del Duomo che ha visto una piazza tutta esaurita, è tempo di bilanci per l’organizzazione collegiale di tutto ciò che accade nel centro cittadino in occasione delle festività natalizie. "Siamo soddisfatti perché l’edizione 2024 di "Pistoia Città del Natale" è stata assolutamente positiva, – affermano gli assessori coinvolti nell’organizzazione di eventi e appuntamenti, ovvero Gabriele Sgueglia (attività produttive), Alessandro Sabella (tradizioni) e Benedetta Menichelli (cultura) – in questo mese e mezzo abbiamo visto la nostra città piena di persone arrivate non solo da Pistoia e provincia ma da tutta la Toscana, grazie a un programma ricco e variegato di eventi e animazione. Questa iniziativa è un sostegno importante, dal punto di vista sociale ed economico, per la città". Rispetto allo scorso anno, comunicazioni decisamente più risicate e nessuna stima complessiva di quanti visitatori sono passati in piazza Duomo visto che i numeri che furono comunicati sono, tutt’oggi, sinonimo di discussioni e polemiche. L’unico dato certo è quello che riguarda lo spazio della Casa di Babbo Natale, realizzato all’interno delle Sale affrescate di palazzo comunale. "Siamo contenti perché è andato tutto bene – aggiunge Matteo Del Rosso, direttore artistico di "Magico Mondo" che si occupa dell’organizzazione – devo dire che ci sono state sostanzialmente le stesse presenze dello scorso anno, intorno alle 6mila – 6.500 persone. Abbiamo notato, grazie anche al bellissimo spettacolo della piazza con i giochi di luci e le proiezioni, che le recensioni di chi ci ha visitato sono state molto positive. Va tenuto presente che si tratta di accessi molto simili all’altra nostra esperienza che abbiamo ad Empoli, che è più strutturata di quella di Pistoia, presente soltanto dall’anno scorso: questo ci fa essere ottimisti per il futuro". Ricordiamo la presenza del mercatino natalizio in piazza dello Spirito Santo, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza San Francesco, il videomapping, ventisette alberi di Natale nel centro storico e nelle frazioni, decorati con luci e addobbi realizzati dagli alunni delle scuole pistoiesi. Con queste premesse, si dovrà pensare a come migliorare ulteriormente lo spettacolo in vista del prossimo Natale.

S.M.