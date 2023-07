PISTOIA: Candeglia in Lutto per la Scomparsa del Dottor Ugo Crucioli - Commozione e Gratitudine per il Medico di Famiglia

Tutta Candeglia piange la morte, dopo una lunga malattia, del dottor Ugo Crucioli, che abitava nel centro del paese, in via Crespole e Fabbriche, con la famiglia e il fratello Paolo, medico veterinario. Il dottor Ugo era nato a Piteglio il 30 settembre del 1954. Lo ricorda per noi, con grande commozione, la dottoressa Anna Maria Celesti, vicesindaco: "Ugo era un medico di famiglia, un bravo medico. Una persona a cui piaceva fare il dottore, prendersi cura degli altri. Un uomo affabile che aveva scelto la professione giusta per lui. Essere un medico nelle frazionei, vuol dire essere il dottore di tutti, ogni giorno. Un punto di riferimento, soprattuto negli anni Ottanta, quando accostarsi a questa professione aveva un significato diverso". Toccante il messaggio di Filippo Fontana, barista di Candeglia e persona socialmente impegnata su più fronti: "Un ultimo saluto al grande uomo e grande dottore, Ugo Crucioli. Un dottore che è mancato a tutti quando è andato in pensione. Adesso, mancherà ancora di più". Filippo ha dato così modo, a tanti, di esprimere il proprio affetto per il dottor Crucioli e le condoglianze ai suoi familiari. Tanti i messaggi, e di profonda gratitudine. I funerali, a cura della Misericordia di Pistoia, si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa e nel cimitero di Candeglia.

l.a.