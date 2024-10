Pistoia Blues Festival. Ecco il primo annuncio. In piazza del Duomo arriva Gianna Nannini

Il Pistoia Blues Festival gioca d’anticipo. E a neppure tre mesi dalla fine dell’edizione numero quarantatré è già pronto a lanciare il primo ospite della kermesse 2025. Un nome italiano di grande spessore, che sarà protagonista il 13 luglio in piazza del Duomo per la sezione ‘Storytellers - Suoni d’autore’: Gianna Nannini torna a calcare il palco del Pistoia Blues Festival dopo il successo fatto registrare nel 2018 proprio a Pistoia. L’evento è promosso da Comune di Pistoia, associazione ‘Bluesin’ e LEG Live Emotion Group e i biglietti sono già in disponibili da ieri pomeriggio su Ticketone e nei circuiti di prevendita abituali.

Lo spettacolo che la ‘Gianna nazionale’ porterà al ‘Blues’ sarà una tappa del grande tour europeo ‘Sei nell’anima – Festival European Leg 2025’, durante il quale l’icona del rock entusiasmerà il pubblico con i suoi più grandi successi: da ‘America’ a ‘Fotoromanza’, passando per ‘Bello e impossibile’, ‘Meravigliosa creatura’ e appunto ‘Sei nell’anima’.

Il tour, che prende il nome proprio da questo brano si aggiunge al grande mosaico del progetto ‘Sei nell’anima’ che – oltre al tour europeo – comprende l’album ‘Sei nell’anima’ (Columbia Records/Sony Music Italy) e l’omonimo film su Netflix, da subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma – dove peraltro la protagonista è magistralmente interpretata dall’attrice pistoiese Letizia Toni – e liberamente tratto dal libro autobiografico ‘Cazzi miei’ (2016), ristampato per l’occasione con il titolo ‘Sei nell’anima (Cazzi miei)’.

Oltre alla data pistoiese sono già stati confermati concerti a Bologna (3 luglio), Bard (4 luglio), Codroipo (6 luglio), Marostica (12 luglio), Nichelino (15 luglio), Santa Margherita di Pula (9 agosto), Macerata (13 agosto), Roccella Ionica (21 agosto), Catania (23 agosto) e Palermo (24 agosto), oltre ad altre date in Svizzera e Germania.

Gianna Nannini, nata a Siena il 14 giugno 1954, è una delle cantautrici rock più iconiche della musica italiana. Cresci

uta in una famiglia benestante, sviluppa una forte passione per la musica sin da giovane, studiando pianoforte e poi frequentando l’istituto d’arte.

E’ conosciuta per il suo stile ribelle, la sua voce graffiante e il suo impegno per i diritti delle donne. La sua musica, che mescola rock, pop e ballate emozionanti, l’ha resa una delle artiste più amate e rispettate in Italia e all’estero.

Il suo album di debutto, ‘Gianna Nannini’ (1976), segna l’inizio della sua carriera, ma il vero successo arriva nel 1979 con l’album ‘California’ e il singolo provocatorio ‘America’. Negli anni ’80, con brani come ‘Fotoromanza’ (1984) e ‘Bello e impossibile’ (1986), diventa una delle principali star italiane, vincendo il Festivalbar e raggiungendo il successo internazionale. Nel 1990, l’inno ‘Un’estate italiana’, scritto per i Mondiali di calcio, la rende celebre in tutto il mondo. Negli anni ‘90 e 2000, continua a produrre hit come ‘Meravigliosa creatura’ (1995) e ‘Sei nell’anima’ (2006), confermando la sua longevità artistica.

Davide Costa