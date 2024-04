Pistoia Basket americano. Ecco le firme sul ’closing’. L’East Coast Sport Group si prende la maggioranza

Il dado è tratto. Il Pistoia Basket 2000 è passato in mani americane. Lo ha reso noto la stessa società biancorossa, a conclusione di una lunga trattativa svelata in anteprima proprio sulle colonne del nostro quotidiano. Si è dunque concretizzato il ‘closing’ per la cessione delle quote di maggioranza del club, detenute dal Consorzio Pistoia Basket City, agli investitori statunitensi della East Coast Sport Group Italia, composta dal volto noto Ronald Rowan, vero e proprio ’frontman’ dell’operazione, e dai suoi soci Mark Czachowski, Greg McDonald e Steven Raso. È stato proprio quest’ultimo a presentarsi nel pomeriggio di ieri a Milano, nello studio del notaio Gianluca Papetti, per mettere le ultime firme sull’accordo per il passaggio di proprietà. Non c’era invcece l’ex giocatore dell’Olimpia Pistoia, bloccato da un problema burocratico: il ’Marine’ arriverà comunque in Italia questa mattina e presenzierà al PalaCarrara per la partita di domenica.

"Le interlocuzioni per l’ingresso di investitori stranieri nel club – fanno sapere da via Fermi – hanno portato all’accordo siglato nella giornata odierna (ieri, ndr). Le quote di maggioranza del club, sono state cedute alla ’East Coast Sport Group Italia Srl’ (veicolo societario italiano degli investitori americani, che in patria hanno costituito l’omonima ’East Coast Sport Group Llt’, ndr), che ha contestualmente sottoscritto una porzione di aumento di capitale a immediato sostegno delle attività del club". Allo stato attuale delle cose, non è stato reso noto alcun cambiamento della compagine societaria: il presidente del club resta dunque Massimo Capecchi, così come restano invariati gli altri volti del Cda.

Come noto, il capofila dei nuovi investitori americani è l’ex giocatore professionista Ronald Rowan, figura amatissima nell’ambiente biancorosso, che per ben tre stagioni ha vestito la maglia dell’allora Olimpia Pistoia. "Quando mi è stata prospettata la possibilità di entrare nella compagine societaria del Pistoia Basket 2000 sono stato travolto da alcuni tra i ricordi più belli della mia vita – ha dichiarato Rowan –. Con i miei partner abbiamo valutato attentamente le potenzialità di una società storica, con un grande seguito di tifosi, che merita di far parte di un progetto che la porti in alto nel basket europeo. Ho coinvolto altri investitori legati, come il sottoscritto, da una grande passione per il basket e con adeguate capacità finanziarie – ha rivelato –. Persone che, dopo aver valutato attentamente il progetto, lo hanno sposato e sono entusiasti di iniziare questa avventura, proprio come me. Non escludo, inoltre, che anche ulteriori investitori ne faranno presto parte, sempre con l’obiettivo di dare al club le migliori possibilità per competere ad alto livello".

"Sono eccitato per questa nuova avventura – gli ha fatto eco, a margine del closing, Steven Raso –. Siamo grati al Pistoia Basket 2000 per questa opportunità e siamo pronti a lavorare per costruire una squadra che possa rendere felice i tifosi". Rowan è atteso a Pistoia nella giornata di oggi, poi spazio alla pallacanestro giocata e ai playoff da inseguire. Prossimamente sarà indetta una apposita conferenza stampa nella quale saranno comunicati gli obiettivi societari. Ma la nuova era biancorossa è ufficialmente iniziata.